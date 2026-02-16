< sekcia Regióny
PREVRÁTENÉ AUTO pod Martinskými hoľami: Dve ženy sa zranili
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a zabezpečili obnovenie dopravy.
Autor TASR
Martin 16. februára (TASR) - Horskí záchranári z lyžiarskeho strediska Martinské hole zasahovali v pondelok pri dopravnej nehode na prístupovej ceste k stredisku. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti, na ceste sa prevrátil osobný automobil s päťčlennou posádkou.
„Záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach zúčastnené osoby na mieste vyšetrili, ošetrili a dve ženy v stabilizovanom zdravotnom stave transportovali k privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci,“ priblížila zásah HZS.
Doplnila, že príslušníci Hasičského a záchranného zboru zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a zabezpečili obnovenie dopravy.
