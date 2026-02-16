Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Regióny

PREVRÁTENÉ AUTO pod Martinskými hoľami: Dve ženy sa zranili

.
Archívna snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a zabezpečili obnovenie dopravy.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Martin 16. februára (TASR) - Horskí záchranári z lyžiarskeho strediska Martinské hole zasahovali v pondelok pri dopravnej nehode na prístupovej ceste k stredisku. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti, na ceste sa prevrátil osobný automobil s päťčlennou posádkou.

„Záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach zúčastnené osoby na mieste vyšetrili, ošetrili a dve ženy v stabilizovanom zdravotnom stave transportovali k privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci,“ priblížila zásah HZS.

Doplnila, že príslušníci Hasičského a záchranného zboru zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a zabezpečili obnovenie dopravy.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?