< sekcia Regióny
PREVRÁTENÝ KAMIÓN: Cesta medzi obcami je zablokovaná
Na mieste zasahujú záchranné zložky.
Autor TASR
Závadka 28. apríla (TASR) - Na ceste II/558 medzi obcami Závadka a Topoľovka v okrese Humenné došlo v utorok k nehode kamióna. Vozidlo sa prevrátilo na vozovku a úsek je aktuálne neprejazdný v oboch smeroch. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú záchranné zložky a polícia riadi dopravu „Žiadame vodičov, aby sa úseku vyhli a rešpektovali pokyny polície,“ dodala.
