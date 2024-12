RUŠNÉ RÁNO: Na D2 v smere z Bratislavy do Malaciek sa prevrátil kamión

Bratislava 10. decembra (TASR) - Diaľnica D2 v smere z Bratislavy do Malaciek pred výjazdom do mestskej časti Lamač je už čiastočne prejazdná. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff s tým, že prejazdný je jeden jazdný pruh.



V utorok ráno tam došlo k prevráteniu kamióna. Zelená vlna STVR a ďalšie dopravné aplikácie hlásia pre nehodu rozsiahle kolóny v Bratislave a okolí.



V bratislavskej Petržalke treba počítať s kolónami na všetkých hlavných ťahoch, na Panónskej ceste smerom do centra sa stojí viac ako 20 minút. Vodiči si v kolóne postoja tiež na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2. Zdržia sa tam asi 15 minút. Nehoda je hlásená aj v Bratislave na Devínskej ceste smerom do centra.