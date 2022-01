Prezenčné vyučovanie v ZŠ vo Veľkom Krtíši pre koronavírus prerušili

Veľký Krtíš 13. januára (TASR) – Prezenčné vyučovanie v jednej zo základných škôl vo Veľkom Krtíši pre šírenie nového koronavírusu prerušili. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila hygienička Slávka Ďurišová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Veľkom Krtíši. Ako dodala, žiaci sa budú učiť z domu do 14. januára.



„Pokračovanie v prezenčnej výučbe od 17. januára je možné len na základe predloženia negatívneho výsledku PCR alebo antigénového testu zamestnanca zamestnávateľovi,“ spomenula.



Podľa hygieničky RÚVZ poslal v utorok (11.1) do karantény štvrtákov jednej triedy tejto základnej školy. Dôvodom bolo ochorenie COVID-19, ktoré mala ich triedna učiteľka. V ten istý deň však zistili ďalšie prípady tohto ochorenia, ktoré mali aj iní zamestnanci školy. Všetkých 11 prípadov tak skončilo v karanténe. „Na základe tejto skutočnosti sme nariadili základnej škole preventívne opatrenie na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a mimoriadne sme prerušili prezenčné vyučovanie na škole,“ vysvetlila Ďurišová.



Pripomenula tiež, že vo štvrtok im nahlásili zo základnej školy v obci Nenince v okrese Veľký Krtíš štyri potvrdené prípady ochorenia COVID-19 u žiakov základnej školy. „Riaditeľ tejto školy telefonicky konzultoval ďalší postup s odbornými pracovníkmi oddelenia hygieny detí a mládeže RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši,“ podotkla s tým, že škola bude postupovať v zmysle platného školského semaforu, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.