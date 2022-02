Prezenčné vyučovanie v ZŠ vo Veľkom Krtíši pre COVID-19 prerušili

Veľký Krtíš 9. februára (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Veľkom Krtíši pre ochorenie COVID-19 aj naďalej eviduje nárast tried školských zariadení v karanténe. Pre TASR to v stredu potvrdila hygienička Slávka Ďurišová z RÚVZ.



Ako dodala, aktuálny, to je šiesty kalendárny týždeň v tomto roku, evidujú vo Veľkom Krtíši sedem tried základných škôl (ZŠ) v karanténe. „V obecných základných školách je v karanténe osem tried. Dve málotriedne základné školy sú zatvorené úplne,“ spomenula s tým, že spolu sú na základných školách v izolácii piati učitelia. „Minulý, piaty kalendárny týždeň, bolo v karanténe 25 tried základných škôl,“ ukončila.



Prezenčné vyučovanie v ZŠ vo Veľkom Krtíši pre nový koronavírus prerušili aj v polovici januára tohto roka. Podľa hygieničky RÚVZ poslal vtedy do karantény štvrtákov jednej triedy tejto základnej školy. Dôvodom bolo ochorenie COVID-19, ktoré mala ich triedna učiteľka. V ten istý deň však zistili ďalšie prípady tohto ochorenia, ktoré mali aj iní zamestnanci školy. Všetkých 11 prípadov tak skončilo v karanténe. „Na základe tejto skutočnosti sme nariadili základnej škole preventívne opatrenie na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a mimoriadne sme prerušili prezenčné vyučovanie na škole,“ vysvetlila Ďurišová.