Prezenčnú výučbu v Nitrianskom kraji obnovilo 61 zo 62 stredných škôl

Nitra 21. apríla (TASR) – Od pondelka (19. 4.) obnovilo prezenčnú formu vzdelávania 61 z celkovo 62 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). V dištančnej forme vzdelávania tak pokračuje len Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach so 69 žiakmi, informovala krajská samospráva.



Do škôl nastúpilo 3478 žiakov z celkového počtu 4707 žiakov v končiacich ročníkoch, čo predstavuje podiel 73,9 percenta. Najlepšia situácia je v okrese Zlaté Moravce, kde na prezenčnú formu vzdelávania nastúpilo 94 percent žiakov, a okres Topoľčany s 93 percentami. Najmenej žiakov nastúpilo do škôl v okrese Nitra (63 percent) a v okrese Komárno (65 percent). Situácia by sa mala zlepšiť od 26. apríla, keď má byť povolené otvorenie všetkých internátov.