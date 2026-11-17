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Prezident: Ak Slovensko malo potenciál v roku 1989, má ho i dnes
Prezident SR Peter Pellegrini je presvedčený, že spoločnosť dokáže znovu nájsť silu na prekonávanie rozdelenia.
Autor TASR
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini je presvedčený, že spoločnosť dokáže znovu nájsť silu na prekonávanie rozdelenia. Verí, že ak Slovensko malo tento potenciál v roku 1989, má ho i dnes. Vyzval na návrat k hodnotám porozumenia, solidarity, rešpektu a jednoty, po ktorých volala verejnosť počas Nežnej revolúcie pred 37 rokmi. Uviedol to na bratislavskom Devíne počas pietnej spomienky na obete komunistického režimu.
Rastúca polarizácia, radikalizácia, nenávisť na sociálnych sieťach a nedôvera v inštitúcie podľa hlavy štátu ohrozujú základy demokratickej spoločnosti. Za závažné považuje prejavy násilia, ktoré zasahujú aj mladú generáciu. Poukázal na nenávisť na sociálnych sieťach, prípady násilia na slovenských školách aj streľbu v Krakove. Tvrdí, že aj zhoršujúca sa bezpečnostná situácia vo svete a vojenský konflikt na Ukrajine nepriaznivo ovplyvňujú spoločenskú atmosféru a posilňujú toleranciu voči agresivite.
Pocity sklamania, nedôveru v inštitúcie a nárast radikálnych postojov označil Pellegrini za hrozby pre súdržnosť a fungovanie demokratickej spoločnosti. Práve spomienka na November 1989 však podľa neho ukazuje, kde treba hľadať cestu k náprave. „Som presvedčený, že týmto východiskom musí byť naša snaha vrátiť do spoločnosti hodnoty, po ktorých vtedy verejnosť volala. Porozumenie, solidaritu, rešpekt a schopnosť spájať svoje sily. Skúsme dať týmto hodnotám opäť šancu,“ vyzval.
Nežná revolúcia priniesla podľa prezidenta Slovensku slobodu, možnosť demokratického vývoja a začlenenia sa do európskeho hospodárskeho, civilizačného a kultúrneho priestoru. Upozornil, že cesta po páde totalitného režimu nepriniesla všetkým občanom očakávané výsledky. „Mnohí zažili stratu sociálnych istôt, rozčarovanie z nespravodlivosti a nerovnosti. Aj dnes nám potvrdzujú prieskumy verejnej mienky, že sa väčšina ľudí stotožňuje s novembrovými zmenami, s pádom totalitného režimu, no zároveň prevažujú pocity sklamania z ponovembrového vývoja,“ priblížil.
Zároveň pripomenul, že Devín je miesto úzko spojené so zápasom Slovákov za slobodu a s udalosťami z roku 1989. Podľa neho na Devíne padla pomyselná aj reálna hranica, ktorá ľudí delila od slobodného priestoru. „Práve tu, na Devíne, sa tisícky občanov mohli slobodne nadýchnuť a vydať sa na druhú stranu oceľového plota, ktorý sa v tej chvíli stal minulosťou. Odkaz 17. novembra tak vnímam aj ako odkaz rúcania bariér a otvorenia cesty k slobode,“ zdôraznil Pellegrini.
V tejto súvislosti však hlava štátu upozornila, že po páde bariéry začali ľudia budovať bariéry vo vnútri spoločnosti. „Bariéry politické, názorové, ale aj sociálne, keď sa nožnice sociálnej nerovnosti roztvorili rýchlejšie, než sa stihli vybudovať stabilné ekonomické štruktúry,“ vysvetlil Pellegrini. Poznamenal tiež, že jednou zo základných požiadaviek Novembra 1989 bola slobodná politická súťaž, ako aj sloboda prejavu. „Naplnenie tejto túžby prinieslo politickú pluralitu, zároveň sa však stalo zdrojom nezmieriteľných politických konfliktov, ktoré nás traumatizujú i dnes. Ľudia na námestiach sa oprávnene dožadovali slobody prejavu. Ale túto slobodu si potom mnohí vysvetľovali a stále vysvetľujú ako priestor pre beztrestné šírenie lží a nenávisti,“ dodal prezident.
Rastúca polarizácia, radikalizácia, nenávisť na sociálnych sieťach a nedôvera v inštitúcie podľa hlavy štátu ohrozujú základy demokratickej spoločnosti. Za závažné považuje prejavy násilia, ktoré zasahujú aj mladú generáciu. Poukázal na nenávisť na sociálnych sieťach, prípady násilia na slovenských školách aj streľbu v Krakove. Tvrdí, že aj zhoršujúca sa bezpečnostná situácia vo svete a vojenský konflikt na Ukrajine nepriaznivo ovplyvňujú spoločenskú atmosféru a posilňujú toleranciu voči agresivite.
Pocity sklamania, nedôveru v inštitúcie a nárast radikálnych postojov označil Pellegrini za hrozby pre súdržnosť a fungovanie demokratickej spoločnosti. Práve spomienka na November 1989 však podľa neho ukazuje, kde treba hľadať cestu k náprave. „Som presvedčený, že týmto východiskom musí byť naša snaha vrátiť do spoločnosti hodnoty, po ktorých vtedy verejnosť volala. Porozumenie, solidaritu, rešpekt a schopnosť spájať svoje sily. Skúsme dať týmto hodnotám opäť šancu,“ vyzval.
Nežná revolúcia priniesla podľa prezidenta Slovensku slobodu, možnosť demokratického vývoja a začlenenia sa do európskeho hospodárskeho, civilizačného a kultúrneho priestoru. Upozornil, že cesta po páde totalitného režimu nepriniesla všetkým občanom očakávané výsledky. „Mnohí zažili stratu sociálnych istôt, rozčarovanie z nespravodlivosti a nerovnosti. Aj dnes nám potvrdzujú prieskumy verejnej mienky, že sa väčšina ľudí stotožňuje s novembrovými zmenami, s pádom totalitného režimu, no zároveň prevažujú pocity sklamania z ponovembrového vývoja,“ priblížil.
Zároveň pripomenul, že Devín je miesto úzko spojené so zápasom Slovákov za slobodu a s udalosťami z roku 1989. Podľa neho na Devíne padla pomyselná aj reálna hranica, ktorá ľudí delila od slobodného priestoru. „Práve tu, na Devíne, sa tisícky občanov mohli slobodne nadýchnuť a vydať sa na druhú stranu oceľového plota, ktorý sa v tej chvíli stal minulosťou. Odkaz 17. novembra tak vnímam aj ako odkaz rúcania bariér a otvorenia cesty k slobode,“ zdôraznil Pellegrini.
V tejto súvislosti však hlava štátu upozornila, že po páde bariéry začali ľudia budovať bariéry vo vnútri spoločnosti. „Bariéry politické, názorové, ale aj sociálne, keď sa nožnice sociálnej nerovnosti roztvorili rýchlejšie, než sa stihli vybudovať stabilné ekonomické štruktúry,“ vysvetlil Pellegrini. Poznamenal tiež, že jednou zo základných požiadaviek Novembra 1989 bola slobodná politická súťaž, ako aj sloboda prejavu. „Naplnenie tejto túžby prinieslo politickú pluralitu, zároveň sa však stalo zdrojom nezmieriteľných politických konfliktov, ktoré nás traumatizujú i dnes. Ľudia na námestiach sa oprávnene dožadovali slobody prejavu. Ale túto slobodu si potom mnohí vysvetľovali a stále vysvetľujú ako priestor pre beztrestné šírenie lží a nenávisti,“ dodal prezident.