Prezident blahoželal Právnickej fakulte UMB
Ocenil, že fakulta sa v krátkom čase zaradila medzi relevantné, rešpektované a oceňované vzdelávacie inštitúcie a je rád, že sa venuje aj vede a výskumu v oblasti práva, za čo jej patrí uznanie.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. októbra (TASR) - Aj Právnická fakulta (PrF) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici je dôkazom toho, že na Slovensku vieme ponúknuť špičkové vzdelanie pre študentov, ktorí sa za získané vedomosti nemusia hanbiť ani na medzinárodnom poli. Konštatoval to v pondelok prezident SR Peter Pellegrini na slávnostnom podujatí pri príležitosti 30. výročia založenia PrF UMB.
„V dnešnom rýchle meniacom sa svete a postavení Slovenska je naším najdôležitejším kapitálom dobre vzdelaný človek. Som rád, že PrF UMB takýchto šikovných ľudí vychováva a pripravuje na ich profesionálny život. Je potrebné v krajine, akou je Slovensko, budovať čo najviac dôveru v štát a v štátne inštitúcie, aby mal občan na Slovensku pocit, že spravodlivosť je naozaj slepá, že nikoho nezvýhodňuje na základe pôvodu, bohatstva, kontaktov alebo politickej príslušnosti a že sa domôže spravodlivosti,“ zdôraznil v príhovore Pellegrini.
Pripomenul, že z niektorých študentov, absolventov sa stanú sudcovia, prokurátori, vyšetrovatelia a budú pôsobiť vo všetkých zložkách nášho právneho systému. „Preto je dôležité, aby okrem vedomostí a dobrých znalostí zákonov či predpisov v nich pedagógovia pestovali aj morálne hodnoty a morálnu pevnosť, aby dokázali odolať intenzívnym tlakom, či už politickým, ekonomickým alebo mediálnym a rozhodovali len na základe faktov, zákonov a pravdy,“ uviedol prezident.
Zriadenie banskobystrickej právnickej fakulty schválila vláda 18. apríla 1995 a pre tento účel uvoľnila zo svojho mimoriadneho rozpočtu 28 miliónov slovenských korún. Vtedajší rektor UMB vydal zriaďovaciu listinu, ktorou dňom 15. mája 1995 zriadil Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici. Jej trvalým sídlom sa stala budova univerzity na Komenského ulici.
