Prezident: Bratislavský kraj ukazuje, ako riešiť problémy v praxi

Kiska veľmi pozitívne vníma správu regiónu, napríklad v oblasti dopravy, a najmä školstva.

Bratislava 28. mája (TASR) - Správa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je dôkazom, že problémy možno reálne riešiť a život ľudí citeľne zlepšovať. Prezident SR Andrej Kiska to uviedol po stretnutí s predstaviteľmi BSK. Utorňajšia návšteva na úrade vyššieho územného celku (VÚC) bola súčasťou stretnutí, ktoré Kiska absolvuje v závere svojho prezidentského mandátu.



"Ak by sa to tak jednoducho dalo, niektoré veci by som okamžite skopíroval a pretransformoval do praxe aj v iných regiónoch," povedal Kiska. Veľmi pozitívne vníma správu regiónu, napríklad v oblasti dopravy, a najmä školstva. "Nie sú to len finančné, ale aj ľudské opatrenia podnecujúce spoluprácu a prinášajúce výsledky, napríklad v zvýšení záujmu o odborné školstvo," uviedol prezident.



Keďže veľa problémov je pre všetky regióny identických a spojených s investičným dlhom, práve príklad BSK podľa prezidenta ukazuje, "ako sa s tým dá pohnúť". Za inšpirujúci pokladá výber manažérov, ktorí sú vo svojej gesčnej oblasti schopní nielen identifikovať problémy a formulovať riešenia, ale aj tieto riešenia presadiť v praxi. "To je to, čo nám chýba, často aj na štátnej úrovni. Nemôžeme len rozprávať, ako by sa to alebo ono dalo zlepšiť, potrebujeme to reálne aj urobiť. Lebo ak ľudia vidia, že sa len rozpráva, rastú frustrácia a jej dôsledky," zdôraznil prezident.



Po stretnutí s predstaviteľmi BSK čaká Kisku aj rozhovor s vedením hlavného mesta SR. V rámci utorňajšieho programu sa hlava štátu podvečer zúčastní aj na diskusii s osobnosťami bratislavského regiónu.