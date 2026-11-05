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VIDEO: Prezident: Fiesta most bude novým symbolom Trenčína
Trenčiansky primátor Richard Rybníček predstavil prezidentom Fiesta most, zdôraznil jeho význam pre Trenčín i celé Slovensko, most označil za Eiffelovku Trenčína.
Autor TASR
Trenčín 5. novembra (TASR) - Prehliadkou zrevitalizovaného Fiesta mostu ponad rieku Váh vyvrcholil vo štvrtok v Trenčíne dvojdňový samit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Jeho hostiteľom bol prezident SR Peter Pellegrini, ktorý privítal českého prezidenta Petra Pavla, poľského prezidenta Karola Nawrockého a maďarského prezidenta Andrása Baku.
Trenčiansky primátor Richard Rybníček predstavil prezidentom Fiesta most, zdôraznil jeho význam pre Trenčín i celé Slovensko, most označil za Eiffelovku Trenčína. Most je podľa neho jedným z nosných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Vyzdvihol podiel súčasného prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý ešte ako premiér podporil jeho myšlienku na premenu starého mosta.
„Je to vlastne transformácia starého železničného mosta na ulicu a po Trenčianskom hrade bude ďalšou dominantou Trenčína. Bude atrakciou pre turistov, návštevníkov mesta a pre mediálny obraz mesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Som presvedčený, že stojíme pri stavbe, ktorá sa zapíše do histórie mesta Trenčín,“ zdôraznil primátor.
Slovenský prezident po prehliadke mosta skonštatoval, že je oveľa krajší, ako si predstavoval. Podľa jeho slov je to nádherné dielo, ktoré je multifunkčné, ponúka vyžitie a pravdepodobne najkrajší výhľad na Trenčiansky hrad.
„Páči sa mi, že je tam vytvorené miesto, kde môžu ľudia len tak sedieť obklopení zeleňou, že sú tu športoviská a miesta pre kaviarne, reštaurácie či komunitné stretávanie sa ľudí. Nestratí sa ani v európskej konkurencii. Je to dielo, ktoré budú obdivovať všetci na Slovensku a ktoré priláka do Trenčína aj veľké množstvo zahraničných návštevníkov. Bude to podľa mňa nový symbol Trenčína,“ doplnil Pellegrini.
Fiesta most vznikol rekonštrukciou starého železničného mosta v Trenčíne, ktorý mali pôvodne rozobrať a zošrotovať. Rekonštrukciu mesto vysúťažilo za asi 10,7 milióna eur, konečná suma stúpla z objektívnych dôvodov na asi 11,7 milióna eur, 80 percent bolo z eurofondov v rámci projektu EHMK, zvyšok bol zo zdrojov štátu a mesta Trenčín.
Most je dlhý asi 250 metrov, jeho súčasťou je samostatná lávka pre cyklistov, na moste budú od jari budúceho roku gastroprevádzky, športoviská i kultúrne priestory. Je prepojený s novovytvoreným parkom v alúviu Orechovského potoka.
Stretnutie prezidentov sa uskutočnilo v Trenčíne v rozšírenom formáte aj za účasti predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, ktorá sa na prezidentskom samite V4 zúčastnila prvýkrát. V centre rokovaní samitu boli témy dotýkajúce sa budúcnosti Európy aj každodenného života jej obyvateľov.
Jednou z hlavných tém bolo rozširovanie Európskej únie a jeho význam pre dlhodobú stabilitu a bezpečnosť kontinentu. Pozornosť venovali aj Ukrajine, najmä možnostiam pomoci jej obyvateľom pred zimou, povojnovej obnove krajiny a jej európskej perspektíve. Prezidenti a šéfka EK rokovali aj o dostupnosti a cenách energií.
Trenčiansky primátor Richard Rybníček predstavil prezidentom Fiesta most, zdôraznil jeho význam pre Trenčín i celé Slovensko, most označil za Eiffelovku Trenčína. Most je podľa neho jedným z nosných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Vyzdvihol podiel súčasného prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý ešte ako premiér podporil jeho myšlienku na premenu starého mosta.
„Je to vlastne transformácia starého železničného mosta na ulicu a po Trenčianskom hrade bude ďalšou dominantou Trenčína. Bude atrakciou pre turistov, návštevníkov mesta a pre mediálny obraz mesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Som presvedčený, že stojíme pri stavbe, ktorá sa zapíše do histórie mesta Trenčín,“ zdôraznil primátor.
Slovenský prezident po prehliadke mosta skonštatoval, že je oveľa krajší, ako si predstavoval. Podľa jeho slov je to nádherné dielo, ktoré je multifunkčné, ponúka vyžitie a pravdepodobne najkrajší výhľad na Trenčiansky hrad.
„Páči sa mi, že je tam vytvorené miesto, kde môžu ľudia len tak sedieť obklopení zeleňou, že sú tu športoviská a miesta pre kaviarne, reštaurácie či komunitné stretávanie sa ľudí. Nestratí sa ani v európskej konkurencii. Je to dielo, ktoré budú obdivovať všetci na Slovensku a ktoré priláka do Trenčína aj veľké množstvo zahraničných návštevníkov. Bude to podľa mňa nový symbol Trenčína,“ doplnil Pellegrini.
Fiesta most vznikol rekonštrukciou starého železničného mosta v Trenčíne, ktorý mali pôvodne rozobrať a zošrotovať. Rekonštrukciu mesto vysúťažilo za asi 10,7 milióna eur, konečná suma stúpla z objektívnych dôvodov na asi 11,7 milióna eur, 80 percent bolo z eurofondov v rámci projektu EHMK, zvyšok bol zo zdrojov štátu a mesta Trenčín.
Most je dlhý asi 250 metrov, jeho súčasťou je samostatná lávka pre cyklistov, na moste budú od jari budúceho roku gastroprevádzky, športoviská i kultúrne priestory. Je prepojený s novovytvoreným parkom v alúviu Orechovského potoka.
Stretnutie prezidentov sa uskutočnilo v Trenčíne v rozšírenom formáte aj za účasti predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, ktorá sa na prezidentskom samite V4 zúčastnila prvýkrát. V centre rokovaní samitu boli témy dotýkajúce sa budúcnosti Európy aj každodenného života jej obyvateľov.
Jednou z hlavných tém bolo rozširovanie Európskej únie a jeho význam pre dlhodobú stabilitu a bezpečnosť kontinentu. Pozornosť venovali aj Ukrajine, najmä možnostiam pomoci jej obyvateľom pred zimou, povojnovej obnove krajiny a jej európskej perspektíve. Prezidenti a šéfka EK rokovali aj o dostupnosti a cenách energií.