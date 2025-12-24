< sekcia Regióny
Prezident HaZZ A. Mifkovič navštívil na Štedrý deň stanicu v Trnave
Ďakujeme všetkým hasičom za ich profesionalitu, odvahu a obetavosť, doplnilo Prezídium HaZZ na sociálnej sieti.
Autor TASR
Trnava 24. decembra (TASR) - Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič navštívil na Štedrý deň hasičskú stanicu v Trnave. Stretol sa s príslušníkmi zboru a poďakoval im za ich každodennú službu a nasadenie. Informovalo o tom Prezídium HaZZ.
„Ďakujeme všetkým hasičom za ich profesionalitu, odvahu a obetavosť. Prajeme čo najmenej výjazdov a veľa pokoja v kruhu blízkych,“ doplnilo Prezídium HaZZ na sociálnej sieti.
