Prezident HaZZ A. Mifkovič navštívil na Štedrý deň stanicu v Trnave

Foto z miesta. Foto: Hasičský a záchranný zbor

Ďakujeme všetkým hasičom za ich profesionalitu, odvahu a obetavosť, doplnilo Prezídium HaZZ na sociálnej sieti.

Autor TASR
Trnava 24. decembra (TASR) - Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič navštívil na Štedrý deň hasičskú stanicu v Trnave. Stretol sa s príslušníkmi zboru a poďakoval im za ich každodennú službu a nasadenie. Informovalo o tom Prezídium HaZZ.

„Ďakujeme všetkým hasičom za ich profesionalitu, odvahu a obetavosť. Prajeme čo najmenej výjazdov a veľa pokoja v kruhu blízkych,“ doplnilo Prezídium HaZZ na sociálnej sieti.

.

