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Prezident: Krajiny V4 by mali vytvárať podmienky na udržanie talentov
Hlava štátu ocenila aj účasť predstaviteľov podnikateľského sektora, ktorí môžu do diskusie priniesť praktické skúsenosti.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Krajiny Vyšehradskej skupiny (V4) by mali vytvárať podmienky, aby talentovaní mladí ľudia nemuseli odchádzať za lepšími príležitosťami do zahraničia. Dôležité je najmä kvalitné vzdelávanie, dostatok pracovných príležitostí a možnosť profesionálneho rastu. Zdôraznil to prezident SR Peter Pellegrini v súvislosti so stretnutím guvernérov centrálnych bánk krajín V4 s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Tieto štyri krajiny nie sú bohaté na ropu, zemný plyn či iné nerastné suroviny. Naším najväčším bohatstvom sú ľudia,“ uviedol Pellegrini. Rozvíjanie a udržanie ľudského potenciálu preto považuje za jednu z najdôležitejších úloh regiónu. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci sprievodného programu pred prezidentským samitom V4 v Trenčíne.
Prezident poukázal aj na nástup umelej inteligencie a nových technológií, ktoré môžu prispieť k efektívnejšej práci. Za rozhodujúce však považuje vzdelávanie. „Môže nám pomôcť pracovať efektívnejšie, no za skutočne správnu odpoveď na jej nástup považujem predovšetkým vzdelávanie,“ zdôraznil. Podľa neho nestačí mať prístup k veľkému množstvu informácií, ľudia ich musia vedieť správne využívať, vyhodnocovať a kriticky posudzovať.
Pellegrini zároveň upozornil na potrebu zohľadňovať pri politických rozhodnutiach ekonomickú realitu a odborné poznatky. „Niektoré rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné a správne, nemusia byť populárne,“ skonštatoval. Politici by preto podľa neho mali vychádzať z reálnych údajov a dlhodobých trendov, nielen z krátkodobých očakávaní.
Hlava štátu ocenila aj účasť predstaviteľov podnikateľského sektora, ktorí môžu do diskusie priniesť praktické skúsenosti. Verí, že spolupráca centrálnych bánk, OECD, politikov a podnikateľov pomôže nájsť konkrétne riešenia ekonomických výziev regiónu.
„Tieto štyri krajiny nie sú bohaté na ropu, zemný plyn či iné nerastné suroviny. Naším najväčším bohatstvom sú ľudia,“ uviedol Pellegrini. Rozvíjanie a udržanie ľudského potenciálu preto považuje za jednu z najdôležitejších úloh regiónu. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci sprievodného programu pred prezidentským samitom V4 v Trenčíne.
Prezident poukázal aj na nástup umelej inteligencie a nových technológií, ktoré môžu prispieť k efektívnejšej práci. Za rozhodujúce však považuje vzdelávanie. „Môže nám pomôcť pracovať efektívnejšie, no za skutočne správnu odpoveď na jej nástup považujem predovšetkým vzdelávanie,“ zdôraznil. Podľa neho nestačí mať prístup k veľkému množstvu informácií, ľudia ich musia vedieť správne využívať, vyhodnocovať a kriticky posudzovať.
Pellegrini zároveň upozornil na potrebu zohľadňovať pri politických rozhodnutiach ekonomickú realitu a odborné poznatky. „Niektoré rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné a správne, nemusia byť populárne,“ skonštatoval. Politici by preto podľa neho mali vychádzať z reálnych údajov a dlhodobých trendov, nielen z krátkodobých očakávaní.
Hlava štátu ocenila aj účasť predstaviteľov podnikateľského sektora, ktorí môžu do diskusie priniesť praktické skúsenosti. Verí, že spolupráca centrálnych bánk, OECD, politikov a podnikateľov pomôže nájsť konkrétne riešenia ekonomických výziev regiónu.