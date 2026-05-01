Prezident: Národný žrebčín Topoľčianky patrí k symbolom chovateľstva
Prezident ocenil aj každoročný deň otvorených dverí, ktorý Národný žrebčín tradične pripravuje pre verejnosť v rámci otvárania letnej sezóny.
Autor TASR
Topoľčianky 1. mája (TASR) - Národný žrebčín Topoľčianky patrí medzi významné symboly slovenského chovateľstva a tradície. Počas dňa otvorených dverí v žrebčíne to v piatok uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
Prezident zároveň pripomenul, že žrebčín v Topoľčiankach existuje už viac ako 100 rokov. „Podľa posledných informácií, ktoré mám, len minulý rok sa tu narodilo 9000. žriebä a kone z tejto časti Slovenska je dnes možné nájsť vo všetkých kútoch sveta. Je to niečo, čo si musíme chrániť, niečo, čo musíme podporovať, a niečo, čím sa môžeme pýšiť,“ zdôraznil Pellegrini.
Podľa jeho slov je Národný žrebčín etalónovou ustanovizňou, ktorú je potrebné prezentovať doma i v zahraničí. „Topoľčianky boli miestom, kam prezidenti bývalej Československej republiky chodili veľmi často. Pevne verím, že aj nám sa podarí v budúcnosti priviesť sem významné zahraničné delegácie, ktoré navštívia Slovensko,“ skonštatoval Pellegrini.
Prezident ocenil aj každoročný deň otvorených dverí, ktorý Národný žrebčín tradične pripravuje pre verejnosť v rámci otvárania letnej sezóny. „Chcem sa im poďakovať za toto nádherné podujatie, ktoré má obrovskú podporu u širokej verejnosti. Robia nádhernú prácu a predvádzajú tu jazdecké umenie, ktoré nám môže závidieť celý svet,“ doplnil prezident.
