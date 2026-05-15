Prezident odobril novelu zákona o Košiciach
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - O zmenách v územnom členení mesta Košice by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Rozhodovali by o alternatívnom modeli, ktorý by pripravilo mesto Košice po dohode s mestskými poslancami a starostami. Referendum by sa mohlo konať v deň parlamentných volieb v roku 2027. Ak by referendum nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031 by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia. Vyplýva to z novely zákona o meste Košice, ktorú v piatok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Nová úprava smeruje k tzv. racionalizácii počtu košických mestských častí (MČ), ktorých je v súčasnosti 22.
Úprava týkajúca sa referenda prišla do návrhu v druhom čítaní. Novela počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu MČ na akýkoľvek iný počet. Počet mestských poslancov sa má zvýšiť zo 41 na 51.
Podľa novej legislatívy môže mesto Košice po dohode s mestskými poslancami a starostami pripraviť alternatívny model územného členenia, teda iný, ako je v schválenej úprave. Pripraviť by ho mali do 31. marca 2027. O tomto návrhu by následne rozhodli obyvatelia mesta v referende, ktoré by sa konalo v deň volieb do Národnej rady SR, teda pravdepodobne na jeseň 2027. Maximálny počet mestských častí by nemohol presiahnuť desať, najmenšia by nemala mať menej ako 5000 obyvateľov. „Náš návrh o Košiciach so štyrmi mestskými časťami, ktoré kopírujú okresy, platí. Ak však mesto, poslanci a starostovia po väčšinovej zhode a po podkladoch z analýzy pripravia riešenie, s ktorým budú Košičania súhlasiť, toto riešenie bude od roku 2030, respektíve 2031 aj platiť,“ zdôraznil jeden z predkladateľov novely Igor Šimko (Hlas-SD).
Novela zároveň stanovuje, že ak referendum nebude úspešné alebo obyvatelia návrh mesta nepodporia, od roku 2030, respektíve 2031, ak by sa medzitým schválilo predĺženie volebného obdobia samosprávy obcí na päť rokov, by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri. Cieľom je podľa predkladateľov zabezpečiť, aby sa riešenie témy už ďalej neodkladalo.
Po novom má mať zároveň každá MČ svojho poslanca v mestskom zastupiteľstve a zachované majú zostať aj historické názvy a identita či symboly jednotlivých, po novom už miestnych častí. Súčasťou novej úpravy sú aj opatrenia na zníženie odmien mestských poslancov o približne tretinu, ako aj zníženie počtu miestnych poslancov o približne 40 percent v mestských častiach.
Od nasledujúcich volieb po roku 2026 by sa mestská časť Košice - Staré Mesto označovala ako mestská časť Košice 1, mestská časť Košice - Západ ako mestská časť Košice 2, mestská časť Košice - Dargovských hrdinov ako mestská časť Košice 3 a mestská časť Košice - Juh ako mestská časť Košice 4.
Nová legislatíva má byť účinná od 1. júna 2026, no viaceré ďalšie ustanovenia majú platiť až od spojených samosprávnych volieb, ktoré sa majú konať 24. októbra 2026.
