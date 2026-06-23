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Prezident odobril novelu zákona o obecnom zriadení

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Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Dano Veselský

V zákone o meste Košice sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti.

Autor TASR
Bratislava/Košice 23. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. Táto novela zároveň mení aj zákon o meste Košice. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

V zákone o meste Košice sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Zároveň sa ponecháva možnosť zriadenia volebného obvodu, ktorý bude tvoriť len jedna miestna časť, s jedným poslaneckým mandátom - ak to bude pripúšťať počet obyvateľov miestnej časti.

Ustanovenie o tom, že každá miestna časť má v miestnom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca, sa teda v zákone o meste Košice nahrádza vetou: „Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do miestneho zastupiteľstva sa na miestnu časť hľadí ako na mestskú časť.“
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