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Prezident odobril novelu zákona o obecnom zriadení
V zákone o meste Košice sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti.
Autor TASR
Bratislava/Košice 23. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. Táto novela zároveň mení aj zákon o meste Košice. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
V zákone o meste Košice sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Zároveň sa ponecháva možnosť zriadenia volebného obvodu, ktorý bude tvoriť len jedna miestna časť, s jedným poslaneckým mandátom - ak to bude pripúšťať počet obyvateľov miestnej časti.
Ustanovenie o tom, že každá miestna časť má v miestnom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca, sa teda v zákone o meste Košice nahrádza vetou: „Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do miestneho zastupiteľstva sa na miestnu časť hľadí ako na mestskú časť.“
V zákone o meste Košice sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Zároveň sa ponecháva možnosť zriadenia volebného obvodu, ktorý bude tvoriť len jedna miestna časť, s jedným poslaneckým mandátom - ak to bude pripúšťať počet obyvateľov miestnej časti.
Ustanovenie o tom, že každá miestna časť má v miestnom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca, sa teda v zákone o meste Košice nahrádza vetou: „Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do miestneho zastupiteľstva sa na miestnu časť hľadí ako na mestskú časť.“