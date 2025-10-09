< sekcia Regióny
Prezident odovzdal poverovacie listiny šiestim novým veľvyslancom SR
Prezident SR vymenovaným veľvyslancom zdôraznil, že stoja pred úlohou prezentovať SR v rôznych kútoch sveta ako dobrý priestor na ekonomické investície a obchodnú spoluprácu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok v Prezidentskom paláci odovzdal poverovacie listiny šiestim novým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky. Diplomatom poprial veľa úspechov pri budovaní korektných a priateľských vzťahov medzi Slovenskom a jeho partnermi vo svete.
V Alžírsku bude Slovensko zastupovať Marek Murín, v Austrálii Monika Tomašovičová, v Čiernej Hore Eva Ponomarenková, v Malajzii Peter Spišiak. Novým veľvyslancom v Nigérijskej federatívnej republike sa stal Martin Podstavek a v Spojených štátoch amerických Andrej Droba.
Prezident SR vymenovaným veľvyslancom zdôraznil, že stoja pred úlohou prezentovať SR v rôznych kútoch sveta ako dobrý priestor na ekonomické investície a obchodnú spoluprácu. Pripomenul im tiež, že ich misia kladie vysoké nároky na profesionalitu a spája sa s veľkou zodpovednosťou. „Zahraničná služba je službou Slovenskej republike a je službou jej občanom. Aj od vašich úspechov bude závisieť, do akej miery budeme v krajinách a regiónoch vášho pôsobenia viditeľní. Viacerí z vás budete pracovať v naozaj náročných teritóriách, tým viac si budem vážiť, keď sa vám podarí dosiahnuť ciele, ktoré môžu Slovensku priniesť konkrétne a pozitívne výsledky. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a želám vám veľa úspechov a všetko dobré v týchto vašich nových náročných misiách,“ vyhlásil prezident.
V Alžírsku bude Slovensko zastupovať Marek Murín, v Austrálii Monika Tomašovičová, v Čiernej Hore Eva Ponomarenková, v Malajzii Peter Spišiak. Novým veľvyslancom v Nigérijskej federatívnej republike sa stal Martin Podstavek a v Spojených štátoch amerických Andrej Droba.
Prezident SR vymenovaným veľvyslancom zdôraznil, že stoja pred úlohou prezentovať SR v rôznych kútoch sveta ako dobrý priestor na ekonomické investície a obchodnú spoluprácu. Pripomenul im tiež, že ich misia kladie vysoké nároky na profesionalitu a spája sa s veľkou zodpovednosťou. „Zahraničná služba je službou Slovenskej republike a je službou jej občanom. Aj od vašich úspechov bude závisieť, do akej miery budeme v krajinách a regiónoch vášho pôsobenia viditeľní. Viacerí z vás budete pracovať v naozaj náročných teritóriách, tým viac si budem vážiť, keď sa vám podarí dosiahnuť ciele, ktoré môžu Slovensku priniesť konkrétne a pozitívne výsledky. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a želám vám veľa úspechov a všetko dobré v týchto vašich nových náročných misiách,“ vyhlásil prezident.