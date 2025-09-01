< sekcia Regióny
Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie
Chýbajú im však kapacity.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. septembra (TASR) - Na Slovensku výrazne narastá počet detí s potrebou špeciálneho prístupu a špeciálnych vzdelávacích procesov. Chýbajú im však kapacity. Upozornil na to prezident SR Peter Pellegrini na pondelkovom tlačovom brífingu po otvorení školského roka 2025/2026 na spojenej škole na Patrónke v Bratislave. Zároveň zdôraznil, že školstvo musí ostať veľkou prioritou vlády. Školákom poprial všetko dobré.
„Aj tu tých žiadostí v Bratislavskom kraji bolo 1200 ďalších nových a vyše 400 zostalo nevybavených. To znamená, že tieto detičky dnes nemajú ešte možnosť, pretože kapacitne na to nie sme a neboli sme pripravení,“ poukázal prezident. Nárast potvrdila aj riaditeľka regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Miriam Valašiková. „Každoročne narastá počet hendikepovaných detí až do takej miery, že vyžadujú výchovu a vzdelávanie v špeciálnom type škôl,“ uviedla.
Prezident spomenul aj kurikulárnu reformu, do ktorej sa od tohto septembra zapája približne polovica slovenských základných škôl. Privítal, že školy môžu na nový štátny vzdelávací program nabiehať postupne a na dobrovoľnom princípe. „To je vždy pri zavádzaní lepšie a deje sa potom v pozitívnejšej atmosfére, pretože sa na to dajú školy, ktoré sa už na to cítia pripravené a nespôsobujeme školám zbytočný stres,“ skonštatoval. Ako podotkol, dôležité je, aby zo škôl odchádzali žiaci, ktorí sa budú vedieť orientovať vo svete, kriticky myslieť. Zároveň budú mať základné vedomosti a nebudú sa spoliehať iba na umelú inteligenciu či internetové vyhľadávače.
V súvislosti s konsolidáciou verejných financií hlava štátu verí, že kľúčových oblastí slovenského školského systému sa nedotkne.
„Aj tu tých žiadostí v Bratislavskom kraji bolo 1200 ďalších nových a vyše 400 zostalo nevybavených. To znamená, že tieto detičky dnes nemajú ešte možnosť, pretože kapacitne na to nie sme a neboli sme pripravení,“ poukázal prezident. Nárast potvrdila aj riaditeľka regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Miriam Valašiková. „Každoročne narastá počet hendikepovaných detí až do takej miery, že vyžadujú výchovu a vzdelávanie v špeciálnom type škôl,“ uviedla.
Prezident spomenul aj kurikulárnu reformu, do ktorej sa od tohto septembra zapája približne polovica slovenských základných škôl. Privítal, že školy môžu na nový štátny vzdelávací program nabiehať postupne a na dobrovoľnom princípe. „To je vždy pri zavádzaní lepšie a deje sa potom v pozitívnejšej atmosfére, pretože sa na to dajú školy, ktoré sa už na to cítia pripravené a nespôsobujeme školám zbytočný stres,“ skonštatoval. Ako podotkol, dôležité je, aby zo škôl odchádzali žiaci, ktorí sa budú vedieť orientovať vo svete, kriticky myslieť. Zároveň budú mať základné vedomosti a nebudú sa spoliehať iba na umelú inteligenciu či internetové vyhľadávače.
V súvislosti s konsolidáciou verejných financií hlava štátu verí, že kľúčových oblastí slovenského školského systému sa nedotkne.