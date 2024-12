Prezident: Prichádza čas,aby vláda rozhodla o novej nemocnici v Trnave

Trnava 11. decembra (TASR) - Prichádza postupne čas, aby vláda rozhodla o výstavbe novej nemocnice v Trnave. Prezident SR Peter Pellegrini to povedal počas tlačového brífingu po stretnutí s predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefom Viskupičom a primátorom Trnavy Petrom Bročkom v rámci stredajšieho pracovného výjazdu v Trnavskom kraji.



"Prichádza postupne čas, aby vláda v nasledujúcom období prijala rozhodnutie o výstavbe novej nemocnice v Trnave," zdôraznil Pellegrini s tým, že nová nemocnica by v tomto regióne mala svoje opodstatnenie aj napriek blízkosti hlavného mesta SR. O tejto nemocnici podľa jeho slov treba hovoriť aj vzhľadom na strategické rozhodnutie vlády dobudovať v neďalekých Jaslovských Bohuniciach tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne.







Na projekt novej trnavskej nemocnice bolo nedávno vydané právoplatné územné rozhodnutie. "Vláda bude musieť nájsť len odvahu a správny moment, keď rozhodne, v akom časovom horizonte by sa nemocnica v Trnave dala postaviť," doplnil.



Nová trnavská nemocnica by mala podľa predsedu TTSK Viskupiča nadregionálny charakter. "Verím tomu, že po prioritách, ktoré boli určené v iných regiónoch Slovenska, sa trnavský región so svojou ambíciou vystavať nemocnicu dostane na program dňa," podotkol.







Primátor Trnavy Bročka verí, že projekt výstavby novej nemocnice nájde pochopenie na úrovni vlády a získa skôr či neskôr finančné zdroje. "Ak chceme hovoriť o nových blokoch v jadrovej elektrárni, musíme sa baviť aj o doplnkovej infraštruktúre," zdôraznil.



Prezident zároveň na tlačovom brífingu ocenil snahu TTSK riešiť situáciu s nedostatkom miest na juhu Slovenska pre deti, ktoré sa chcú vzdelávať v štátnom slovenskom jazyku i projekt Zdravá župa určený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nedostatkových špecializáciách. S predsedom TTSK diskutoval aj o projekte hokejových akadémií. Viskupič verí, že štát nájde zdroje na jeho pokračovanie a rozšírenie do viacerých miest SR.



Pellegrini vyzdvihol, že mesto Trnava pristupuje komplexne k starostlivosti o deti a mládež. Dokumentuje to podľa neho skutočnosť, že sú zrekonštruované takmer všetky športové areály na pôde mesta. Vyjadril tiež podporu zamýšľanej výstavbe národného streleckého centra. "Ministerstvo vnútra prevzalo iniciatívu a pevne verím, že pán minister so svojím tímom a spolu s pánom primátorom a župou nájdu spôsob, aby čo najskôr mohol takýto dôstojný stánok, pre mňa až medzinárodného významu, v Trnave vzniknúť," podotkol.



Súčasťou stredajšieho pracovného programu prezidenta SR v Trnavskom samosprávnom kraji je popoludní aj prehliadka výrobných priestorov pečivárne v Seredi.