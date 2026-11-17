< sekcia Regióny
Prezident sa stretol s mládežníckymi organizáciami
Prezident pripomenul, že 17. november patrí všetkým občanom bez ohľadu na vek, spoločenské postavenie či politické názory.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini privítal v utorok v Prezidentskom paláci zástupcov mládežníckych organizácií. Po spoločnom rokovaní vyzval k slušnému vyjadrovaniu názorov a pokojnému priebehu prípadných utorkových protestov. Zástupcovia Asociácie mládežníckych organizácií Slovenska sa zároveň stanú poradným orgánom prezidenta pre otázky mladých ľudí. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.
Prezident pripomenul, že 17. november patrí všetkým občanom bez ohľadu na vek, spoločenské postavenie či politické názory. „Nie je výsostným právom úzkej skupiny ľudí si tento štátny sviatok privlastniť a využiť ho na svoj prospech. Tento štátny sviatok patrí tak kaviarni, ako patrí aj továrni,“ povedal.
Hlava štátu zdôraznila, že sloboda a demokracia zahŕňajú aj právo pokojne vyjadriť nesúhlas s tým, ako sú spravované verejné veci. Zároveň vyzvala, aby aj protestné zhromaždenia prebiehali slušne a bez vulgarizmov. „Názor sa dá vyjadriť aj elegantne, aj slušným slovníkom,“ podotkla s tým, že by sa spoločnosť mala vrátiť ku konštruktívnej diskusii a schopnosti rešpektovať odlišné názory.
Ocenila iniciatívu zástupcov mládežníckych organizácií a študentských parlamentov. Vyzdvihla, že napriek polarizácii spoločnosti a napätiu na sociálnych sieťach nerezignujú na verejné dianie a chcú sa podieľať. „Nechcú len kritizovať a pomenovávať problémy, ktoré ako mladí ľudia vidia, ale chcú reálne pomôcť tú situáciu zmeniť,“ uviedla. Ocenila tiež, že mladí ľudia dokážu odložiť politické rozdiely a spoločne diskutovať o témach, ktoré sa ich týkajú.
Zástupcovia asociácie budú podľa prezidenta odteraz tvoriť jeho poradný orgán pre problémy mladých ľudí. Témami spolupráce majú byť napríklad dostupnosť bývania, vzdelávanie, pripravenosť na zmeny na trhu práce či zapájanie mladých do verejného života. Mladí ľudia by podľa prezidenta mali mať väčší priestor.
Jeden z predstaviteľov asociácie Viliam Dominik Ďuraš ocenil, že sa stretnutie uskutočnilo práve 17. novembra. Zdôraznil potrebu pripomínať mladým generáciám význam Nežnej revolúcie a udalostí roku 1989. Sloboda podľa neho nie je samozrejmosťou. Asociácia chce pokračovať v diskusiách so študentmi, konferenciách a aktivitách zameraných na zmierňovanie napätia v spoločnosti.
Ďuraš súčasne informoval o projekte Mladí o bezpečnosti, ktorý organizujú v spolupráci s ministerstvom vnútra. Zúčastniť by sa na ňom mali zástupcovia všetkých stredných škôl na Slovensku. Celoslovenské stretnutie sa predbežne plánuje na marec 2027 v Bratislave.
Prezident pripomenul, že 17. november patrí všetkým občanom bez ohľadu na vek, spoločenské postavenie či politické názory. „Nie je výsostným právom úzkej skupiny ľudí si tento štátny sviatok privlastniť a využiť ho na svoj prospech. Tento štátny sviatok patrí tak kaviarni, ako patrí aj továrni,“ povedal.
Hlava štátu zdôraznila, že sloboda a demokracia zahŕňajú aj právo pokojne vyjadriť nesúhlas s tým, ako sú spravované verejné veci. Zároveň vyzvala, aby aj protestné zhromaždenia prebiehali slušne a bez vulgarizmov. „Názor sa dá vyjadriť aj elegantne, aj slušným slovníkom,“ podotkla s tým, že by sa spoločnosť mala vrátiť ku konštruktívnej diskusii a schopnosti rešpektovať odlišné názory.
Ocenila iniciatívu zástupcov mládežníckych organizácií a študentských parlamentov. Vyzdvihla, že napriek polarizácii spoločnosti a napätiu na sociálnych sieťach nerezignujú na verejné dianie a chcú sa podieľať. „Nechcú len kritizovať a pomenovávať problémy, ktoré ako mladí ľudia vidia, ale chcú reálne pomôcť tú situáciu zmeniť,“ uviedla. Ocenila tiež, že mladí ľudia dokážu odložiť politické rozdiely a spoločne diskutovať o témach, ktoré sa ich týkajú.
Zástupcovia asociácie budú podľa prezidenta odteraz tvoriť jeho poradný orgán pre problémy mladých ľudí. Témami spolupráce majú byť napríklad dostupnosť bývania, vzdelávanie, pripravenosť na zmeny na trhu práce či zapájanie mladých do verejného života. Mladí ľudia by podľa prezidenta mali mať väčší priestor.
Jeden z predstaviteľov asociácie Viliam Dominik Ďuraš ocenil, že sa stretnutie uskutočnilo práve 17. novembra. Zdôraznil potrebu pripomínať mladým generáciám význam Nežnej revolúcie a udalostí roku 1989. Sloboda podľa neho nie je samozrejmosťou. Asociácia chce pokračovať v diskusiách so študentmi, konferenciách a aktivitách zameraných na zmierňovanie napätia v spoločnosti.
Ďuraš súčasne informoval o projekte Mladí o bezpečnosti, ktorý organizujú v spolupráci s ministerstvom vnútra. Zúčastniť by sa na ňom mali zástupcovia všetkých stredných škôl na Slovensku. Celoslovenské stretnutie sa predbežne plánuje na marec 2027 v Bratislave.