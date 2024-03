Prezident sa v Detve bude voliť v 15 miestnostiach

Detva 1. marca (TASR) - Na prezidentské voľby je v Detve pripravených 15 volebných miestností, v ktorých bude 110 členov volebných komisií. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Členov delegovali politické strany, koalície a zástupcovia petičných výborov. V miestnostiach sa bude hlasovať od 7.00 do 22.00 h. Podľa hovorcu priebežne vydávajú aj hlasovacie preukazy, prípadne ich zasielajú poštou. "K 27. februáru sme vydali presne 100 hlasovacích preukazov pre prvé kolo prezidentských volieb a 99 preukazov pre druhé kolo volieb," objasnil.



Požiadať o hlasovací preukaz pre prvé kolo prezidentských volieb sa dá elektronicky alebo listom najneskôr do 4. marca a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov obci aj doručená. S hlasovacím preukazom môže volič hlasovať kdekoľvek na Slovensku. V jednej žiadosti sa dá už teraz požiadať o preukaz aj pre druhé kolo. Osobne možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr 22. marca alebo 5. apríla pre druhé kolo volieb. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený, a len spolu s občianskym preukazom.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024.