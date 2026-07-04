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Prezident sa zúčastnil na referende v obci Králiky
Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.
Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v sobotu zúčastnil na referende v obci Králiky v okrese Banská Bystrica. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Ako občan, politik a človek mám svoj vlastný názor na dnešné referendum. Ale ako hlava štátu si tento inštitút musím ctiť. Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo, prostredníctvom referenda, a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť,“ uviedol prezident.
Slováci v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.
„Ako občan, politik a človek mám svoj vlastný názor na dnešné referendum. Ale ako hlava štátu si tento inštitút musím ctiť. Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo, prostredníctvom referenda, a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť,“ uviedol prezident.
Slováci v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.