Prezident si v Kľaku a Ostrom Grúni uctil obete Krvavej nedele

Ostrý Grúň/Kľak 19. januára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini si v nedeľu v obciach Ostrý Grúň a Kľak v okrese Žarnovica uctil obete takzvanej Krvavej nedele, počas ktorej nacisti v januári 1945 v oboch obciach zavraždili 148 ľudí a obe dediny vypálili. Udalosť spred 80 rokov označil za najbrutálnejší vojnový zločin spáchaný na území Slovenska.



"Krvavá nedeľa 21. januára 1945 je tragickým zápisom v našich národných dejinách, o to viac, že na nepredstaviteľnom utrpení obyvateľov Ostrého Grúňa a neďalekého Kľaku sa žiaľ podieľali aj ich slovenskí rodáci," skonštatoval Pellegrini s tým, že tragédia v Kľakovskej doline bola chladnokrvne premyslená hromadná vražda.



Pri nacistických represáliách prišlo o život v Ostrom Grúni 64 ľudí. V Kľaku zomrelo 84 obyvateľov, z toho 16 žien a 36 detí. "Zavraždili ženu so všetkými jej šiestimi deťmi i trojmesačnou vnučkou či budúcu mamičku krátko pred pôrodom. Na týchto udalostiach je obzvlášť desivý fakt, že nešlo o konanie vyšinutého jednotlivca, ale o dômyselne pripravený akt pomsty," uviedol Pellegrini.



Prezident podotkol, že tento rok si budeme pripomínať 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny i oslobodenia Slovenska. "Žiaľ, pripomenieme si ho v okamihu, keď opäť zúri vojna za našimi východnými hranicami a kedy je naša spoločnosť opäť presýtená nenávisťou. Varujem z tohto miesta všetkých, ktorí vyvolávanie nenávisti pochopili ako nástroj na vlastnú politickú moc, hráte sa s ohňom, ktorý sa nezastaví ani na takých miestach ako bol Ostrý Grúň či Kľak," povedal Pellegrini.



Tragické udalosti v Kľakovskej doline sa odohrali 21. januára 1945, dôvodom bola pomoc miestnych obyvateľov partizánskym skupinám Slovenského národného povstania. Na obec Kľak zaútočila v ranných hodinách protipartizánska jednotka Edelweiss na čele s SS, ktorej príslušníkmi boli aj Slováci. V obci zabili 84 ľudí vrátane žien, detí či starcov, viacerí zaživa uhoreli v zapálených domoch.



Príslušníci jednotky Edelweiss v súčinnosti s osobitnou jednotkou SS a jednotkou Heimatschutzu v rovnaký deň zaútočili aj na obec Ostrý Grúň. V jednom z domov postupne zabili 64 občanov, dom následne podpálili. Zvyšných obyvateľov vyhnali a obec vyrabovali. O tri dni neskôr sa na miesto vrátili a vypálili zvyšných 112 domov. Až do oslobodenia mali civilisti vstup do údolia zakázaný.