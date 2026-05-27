Prezident: Štátna vedecká knižnica je miestom poznania vlastných dejín
Prezident v príhovore poďakoval zástupcom ŠVK za ich dlhoročnú prácu a vyzdvihol význam inštitúcie pre región stredného Slovenska.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. mája (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Banskej Bystrici je nielen vedeckou a kultúrnou inštitúciou, ale aj miestom vzdelávania a poznania vlastných dejín, tradícií a identity. Význam knižníc rastie aj v čase digitalizácie a technologických zmien, pretože uchovávajú poznanie, historickú pamäť a kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Počas slávnostného koncertu pri príležitosti 100. výročia založenia ŠVK v Banskej Bystrici to v utorok (26. 5.) uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
Prezident v príhovore poďakoval zástupcom ŠVK za ich dlhoročnú prácu a vyzdvihol význam inštitúcie pre región stredného Slovenska. Ocenil tiež, že po krátkej prestávke sa na adresu knižnice v Banskej Bystrici opäť vrátilo regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta SR.
ŠVK podľa hlavy štátu bola a zostáva nielen vedeckou a kultúrnou inštitúciou, ale aj miestom vzdelávania a poznania vlastných dejín, tradícií a identity. „Je takým pomyselným, ešte staromódnym, pevným harddiskom, kde je uložená pamäť nášho národa. Kde je uložená pamäť našich dejateľov, významných ľudí, ktorí Slovensku na jeho ceste k samostatnosti pomáhali a pomáhali ho rozvíjať,“ povedal Pellegrini.
Prezident tiež vyzdvihol cestu, ktorú knižnica prešla od svojho založenia pred 100 rokmi až po súčasnosť. Skonštatoval, že napriek tomu, že sa spoločnosť čoraz viac presúva do digitálneho prostredia a menia sa i čitateľské návyky, význam knižníc, ktoré pre ďalšie generácie uchovávajú poznanie, historickú pamäť a kultúrne dedičstvo, rastie aj v čase technologických zmien.
„V archíve ŠVK som mal možnosť vidieť mnohé nádherné knihy, ktoré prežijú ešte aj nás a pevne verím, že aj ďalších, ktorí prídu po nás,“ doplnil Pellegrini.
