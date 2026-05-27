Prezident v Banskej Bystrici vyzdvihol prácu Únie žien Slovenska
Autor TASR
Banská Bystrica 27. mája (TASR) - Únia žien Slovenska (ÚŽS) zorganizovala v stredu v Banskej Bystrici celoslovenské oslavy Dňa matiek a Dňa rodiny. Zúčastnil sa na nich aj prezident SR Peter Pellegrini. Zdôraznil, že únia už vyše 80 rokov pomáha ženám, ponúka im pomoc v núdzi, oporu v krízových situáciách, svojimi aktivitami prispieva k rozvoju ich vzdelania a pripravuje tiež osvetové a kultúrne podujatia.
Ako prezident uviedol, ženám a matkám patrí výnimočné postavenie v rodinnom i spoločenskom živote. Mnohé však čelia náročným životným situáciám.
„Tento okamih je príležitosťou pripomenúť si, že žijeme vo svete, v ktorom sú mnohé ženy a matky vystavené utrpeniu. Doliehajú na ne dopady aj vojnových konfliktov a musia sa strachovať o svojich synov, manželov či vnukov,“ konštatovala hlava štátu.
Pellegrini zároveň pripomenul, že pomoc a podporu potrebujú aj ženy vystavené domácemu násiliu, rozvedené či osamelé matky starajúce sa o rodinu alebo ženy, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením.
„Rovnako nám musia ležať na srdci osudy žien, ktoré sú aj u nás, žiaľ, často objektom domáceho násilia, či už psychického alebo fyzického. Príbehy matiek, ktorým je súdené zápasiť s ťažkým životným osudom, ako sú napríklad rozvedené ženy, osamelé matky starajúce sa o rodinu alebo o deti so zdravotným znevýhodnením. V takýchto prípadoch by určite vždy mala nastúpiť predovšetkým pomoc štátu, aby matky cítili podporu inštitúcií a podporu celej spoločnosti. Aby bolo samozrejmosťou, že ak im okolnosti bránia venovať sa stopercentne svojej profesii, nemôžu sa preto ocitnúť v núdzi či dokonca v existenčnom ohrození len preto, že sa chcú dobre postarať o svoje deti,“ zdôraznil prezident a vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali s úctou, rešpektom a podporou nielen počas sviatkov, ale v každodennom živote.
Líderka ÚŽS Helena Husárová poznamenala, že doteraz posledným prezidentom, ktorý prijal ÚŽS, bol Rudolf Schuster a sú rady, že súčasný prezident dodržal slovo a prišiel medzi nich.
„Stretávame sa pri príležitosti sviatku, ktorý nám pripomína to najcennejšie, čo v živote máme, matku a rodinu. Rodina je miesto, kde sa rodí láska, dôvera, porozumenie a nádej. Stretli sa tu ľudia, naše ženy, z rôznych kútov Slovenska, rôznych profesií a životných príbehov. Každá z nás nesie svoj vlastný príbeh odvahy, obety, starostlivosti a lásky, ktorú venovala svojej rodine. Práve ženy sú tie, ktoré držia rodinu pohromade aj v časoch, keď život prináša neistotu, bolesť alebo samotu,“ uviedla Husárová.
