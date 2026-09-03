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Prezident vo štvrtok prijal potomka rodu Grasalkovičovcov
Jozef B. Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini prijal vo štvrtok v Prezidentskom paláci v Bratislave Jozefa B. Grasalkoviča. Ide o potomka rodu, ktorého meno je s palácom späté už od 18. storočia. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vždy je pre mňa veľkou cťou stretnúť sa s osobnosťami, ktoré sú významne späté s našou históriou. O to viac, keď ide o osobné príbehy a spomienky, ktoré sa v rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu,“ skonštatoval Pellegrini.
Jozef B. Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom. „Aj takéto stretnutia nám pripomínajú, že vzťah k vlastnej krajine a histórii môže pretrvať celé generácie,“ dodal prezident.
„Vždy je pre mňa veľkou cťou stretnúť sa s osobnosťami, ktoré sú významne späté s našou históriou. O to viac, keď ide o osobné príbehy a spomienky, ktoré sa v rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu,“ skonštatoval Pellegrini.
Jozef B. Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom. „Aj takéto stretnutia nám pripomínajú, že vzťah k vlastnej krajine a histórii môže pretrvať celé generácie,“ dodal prezident.