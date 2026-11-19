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Prezident vyzval vládu, aby obnovila civilnú leteckú dopravu v Sliači
Poznamenal, že Ministerstvo obrany SR v rámci rekonštrukcie usporiadalo a pripravilo plochy tak, že sa z letiska Sliač budú môcť realizovať aj civilné lety.
Autor TASR
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Bratislava 19. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini počas slávnostného otvorenia zrekonštruovaného letiska Sliač vyzval vládu, aby v spolupráci so samosprávami a ďalšími inštitúciami obnovila civilnú leteckú dopravu na letisku v Sliači. Podotkol, že vzdušné sily potrebujú mať svoju základňu a vyjadril hrdosť, že sa stíhacie lietadlá budú môcť vrátiť na svoju domovskú základňu v Sliači.
Poznamenal, že Ministerstvo obrany SR v rámci rekonštrukcie usporiadalo a pripravilo plochy tak, že sa z letiska Sliač budú môcť realizovať aj civilné lety. „Aby sa civilná letecká doprava vrátila na sliačske letisko a aby sme tak boli svedkami tej najkrajšej a najlepšej symbiózy, aká môže medzi ozbrojenými silami a občanmi tejto krajiny existovať. Aby popri ozbrojených silách, popri našich stíhacích lietadlách F-16 a ďalších, ktoré budú na tomto letisku slúžiť, toto letisko plnohodnotne mohli využívať aj občania, ktorí prišli o spojenie so svetom a budú sa určite tešiť, ak sa táto civilná letecká doprava na letisko vráti,“ zdôraznil.
V tejto súvislosti vyjadril prezident vďaku rezortu obrany, ktorý počas rekonštrukcie letiska v Sliači vytvoril všetky potrebné podmienky na leteckej základni v Kuchyni. Pripomenul tiež historický význam letiska Sliač, ktoré zohralo kľúčovú úlohu počas Slovenského národného povstania a pomoci partizánom.
Hlava štátu taktiež zdôraznila, že suverenita krajiny je definovaná schopnosťou brániť svoju územnú celistvosť na zemi aj vo vzduchu. „Preto ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR musím vyjadriť poďakovanie vláde SR, pánovi premiérovi aj ministrovi obrany, že vynaložili všetko úsilie na to, aby Slovensko opäť bolo schopné ako suverénna krajina chrániť si svoj vzdušný priestor vlastnými silami,“ skonštatoval prezident.
Vyzdvihol tiež, že Ozbrojené sily SR pred niekoľkými týždňami prevzali ochranu vzdušného priestoru. Súčasne ocenil aj dodávku nových systémov protivzdušnej ochrany Barak MX.
Poznamenal, že Ministerstvo obrany SR v rámci rekonštrukcie usporiadalo a pripravilo plochy tak, že sa z letiska Sliač budú môcť realizovať aj civilné lety. „Aby sa civilná letecká doprava vrátila na sliačske letisko a aby sme tak boli svedkami tej najkrajšej a najlepšej symbiózy, aká môže medzi ozbrojenými silami a občanmi tejto krajiny existovať. Aby popri ozbrojených silách, popri našich stíhacích lietadlách F-16 a ďalších, ktoré budú na tomto letisku slúžiť, toto letisko plnohodnotne mohli využívať aj občania, ktorí prišli o spojenie so svetom a budú sa určite tešiť, ak sa táto civilná letecká doprava na letisko vráti,“ zdôraznil.
V tejto súvislosti vyjadril prezident vďaku rezortu obrany, ktorý počas rekonštrukcie letiska v Sliači vytvoril všetky potrebné podmienky na leteckej základni v Kuchyni. Pripomenul tiež historický význam letiska Sliač, ktoré zohralo kľúčovú úlohu počas Slovenského národného povstania a pomoci partizánom.
Hlava štátu taktiež zdôraznila, že suverenita krajiny je definovaná schopnosťou brániť svoju územnú celistvosť na zemi aj vo vzduchu. „Preto ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR musím vyjadriť poďakovanie vláde SR, pánovi premiérovi aj ministrovi obrany, že vynaložili všetko úsilie na to, aby Slovensko opäť bolo schopné ako suverénna krajina chrániť si svoj vzdušný priestor vlastnými silami,“ skonštatoval prezident.
Vyzdvihol tiež, že Ozbrojené sily SR pred niekoľkými týždňami prevzali ochranu vzdušného priestoru. Súčasne ocenil aj dodávku nových systémov protivzdušnej ochrany Barak MX.