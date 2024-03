Prezidenta budú v Nitre voliť v 72 volebných okrskoch

Nitra 1. marca (TASR) - Nitrianska radnica v rámci príprav na prezidentské voľby zabezpečila doručenie oznámení o ich konaní do 34.958 domácností v meste. Ako informovala, v stredu (28. 2.) už v mestskej zasadačke zložili sľub aj členovia 72 okrskových volebných komisií. "Zvolili si svojich predsedov a podpredsedov, ktorí budú dohliadať na to, aby voľby prebehli v súlade so zákonom," uviedol mestský úrad.



Mesto do všetkých komisií zabezpečilo zapisovateľov, ktorí prejdú školeniami od právnikov aj od Štatistického úradu SR. "Až do 22. marca sú takisto k dispozícii pracovníci, ktorí vydávajú hlasovacie preukazy. Verejnosť ich nájde v námietkovej kancelárii na prízemí mestského úradu," pripomenul magistrát. Ako doplnil, prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca, druhé kolo je naplánované na 6. apríla.