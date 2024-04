Prezidentka dala plavárni v Starej Ľubovni Prezidentskú zelenú pečať

Stará Ľubovňa/Zborov 24. apríla (TASR) - Prezidentskú zelenú pečať odovzdala v stredu počas návštevy mesta prezidentka SR Zuzana Čaputová Mestskej plavárni v Starej Ľubovni. Tento týždeň úraduje z Košíc v rámci výkonu svojho mandátu poslednýkrát. V stredu navštívila i obec Zborov v okrese Bardejov.



"Je to miesto, ktoré je nielen architektonicky krásne a funkčné, ale aj veľmi múdrym spôsobom zrekonštruované alebo obnovené, pretože okrem iného využíva vo veľkej miere aj obnoviteľné zdroje energie. A aj z tohto dôvodu som sa rozhodla udeliť tejto budove Prezidentskú zelenú pečať," povedala prezidentka. Toto ocenenie udelila druhýkrát. Vlani ho získala Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne.



Prezidentka si položením kytice a zapálením sviečky s primátorom mesta Ľubošom Tomkom pred kostolom uctila pamiatku obetí tragédie, ku ktorej došlo začiatkom apríla v Spišskom Podhradí. Stretla sa i s rodinami troch zosnulých dievčat. "Bolo to veľmi ľudské, hlboké a úprimné stretnutie. Samozrejme spojené s bolesťou, ktorú tí rodičia prežívajú, ale spomínali to, že akým spôsobom im veľmi pomáhajú prejavy solidarity, ktoré ešte stále pokračujú," skonštatovala.



V rámci návštevy Starej Ľubovne prezidentka zavítala i do Zariadenia sociálnych služieb Domu svätej Anny, ktoré poskytuje rôzne služby deťom i dospelým.



Do obce Zborov v okrese Bardejov sa prezidentka vrátila po piatich rokoch. "Obec Zborov ukazuje celému Slovensku, akým spôsobom sa viaceré problémy dajú riešiť. Ako sa dá úspešne pomôcť a dobre manažovať problém generačnej chudoby a vylúčených skupín," povedala Čaputová.



V miestnej osade sa oboznámila so svojpomocnou výstavbou rodinných domov zo strany miestnych obyvateľov. Navštívila tiež nedávno dobudovanú materskú školu a Komunitné centrum. "Pred piatimi rokmi, aj dnes som sa stretla s ľuďmi, ktorí reprezentujú projekt omama. Je to projekt, ktorý je slovenský unikát a zaujal mnoho krajín sveta. Rómske maminy sa venujú od prvopočiatku stimulácii, výchove a vzdelávaniu svojich malých detí a tieto omamy, ktoré sú zamestnané Rómky, ich k tomu vedú," vysvetlila Čaputová.



"Je to pre nás obrovská pocta, pretože pani prezidentka bola už u nás v roku 2019 a prišla aj dnes sa pozrieť hlavne kvôli výsledkom našej práce. Ale aj práce mimovládnych organizácií, ktoré u nás pôsobia. Sme im vďační, lebo pomáhajú nám plniť našu hlavnú činnosť a to je zlepšovať život našich obyvateľov. Sme radi, že takáto forma podpory od pani prezidentky tu je, že nás zviditeľnila týmto spôsobom," dodal starosta obce Ján Šurkala.