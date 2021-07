Prezidentka diskutovala s oravskými primátormi najmä o doprave

Dolný Kubín 12. júla (TASR) – Meškajúce diaľničné prepojenie Slovenska s Poľskom a nedokončená rýchlostná cesta R3 tvorili najväčšiu časť diskusie primátorov Dolného Kubína, Námestova, Tvrdošína a Trstenej s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Povedala to v pondelok po stretnutí so zástupcami samospráv v Dolnom Kubíne.



"Diaľničné prepojenie z Poľska na Slovensko stále mešká. Pritom by možno stačili nie veľké investície, aby sa úsek mohol prepojiť. Zároveň sú tu mnohé mosty a cesty v havarijnom stave. Som veľmi rada, že minister dopravy vyčlenil finančné prostriedky, aby sa aspoň cesty rekonštruovali," uviedla Čaputová.



Primátor Dolného Kubína Ján Prílepok doplnil, že prezidentku oboznámili so situáciou s rýchlostnou cestou R3, ktorá má vytvoriť obchvat všetkých obcí a miest na Orave. "Povedala nám, že sa bude snažiť osobne hovoriť s ministrom dopravy aj na tému problematických mostov v Námestove, ktoré sú naozaj v havarijnom stave," dodal dolnokubínsky primátor.



"Obchvat celej Oravy rýchlostnou cestou R3 je veľmi dôležitý. Námestovo je na ceste, kde sa spája smer z Poľskej republiky z Krakova a z Katovíc. Ide cez Námestovo a pokračuje na Dolný Kubín. Vznikajú veľké zápchy a doprava sa zahlcuje. Tým pádom je veľmi potrebné, aby R3 bola dokončená čo najskôr," zdôraznil primátor Námestova Milan Hubík.