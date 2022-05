Prezidentka navštívila v Skalici aj podnik na výrobu čerpadiel

Skalica 12. mája (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila mesto Skalica a prezrela si aj podnik Protherm Production, ktorý vyrába široký sortiment kotlov a tepelné čerpadlá. "Práve táto výroba je dôležitá z dôvodu prechodu na zelenú klímu. Čo je dôležité, majú aj svoje vývojové a technologické centrum. Je to firma nadnárodného rázu, vzhľadom na to, že vyváža do celého sveta," uviedla.







Ako doplnila, je dôležité venovať pozornosť takémuto typu výroby. "Zároveň vláda spúšťa podporu z európskych zdrojov na nákup tepelných čerpadiel do domácností vo výške 15 miliónov eur. Je to skvelý príspevok k ekologizácii a obnove budov," povedala.



Podľa prezidentky mesto robí veľa v sociálnej oblasti. "Mesto robí dôležité kroky pokiaľ ide o integráciu rómskych detí v rámci školstva. Hovorili sme o zámere vybudovania krízového centra pre ženy, či zmene pravidiel pri rozdeľovaní detí do škôl tak, aby sa zlepšila integrácia detí z rómskych komunít. V Skalici som navštívila aj klasickú originálnu výrobu Skalického trdelníka,“ uviedla Čaputová.