Prezidentka poďakovala v Starej Turej za dar pre pápeža Františka

Stará Turá 25. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas štvrtkovej návštevy spoločnosti Chirana T.Injecta v Starej Turej poďakovala spoločnosti za dar pre pápeža Františka. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Teodor Lysák.



"Pred rokovaním so samosprávami som navštívila podnik Chirana T.Injecta, ktorý poskytol dar pre Svätého Otca pri jeho návšteve Slovenska," povedala Čaputová, ktorá je na výjazde v regióne. Rokovanie so samosprávami označila za užitočné, hovorili najmä o problémoch súvisiacich s krízami.



Firma v roku 2021 poskytla prezidentskej kancelárii 100.000 injekčných striekačiek, ktoré hlava štátu odovzdala Svätému Otcovi pri jeho návšteve Slovenska. "Pani prezidentka si prezrela výrobné linky a špeciálne aj výrobu, kde boli vyrobené injekčné striekačky, ktoré sme darovali pre Svätého Otca," uviedol Lysák.



Chirana T.Injecta je výrobcom zdravotníckeho materiálu. Firma patrí od roku 2007 do portfólia stredoeurópskej investičnej skupiny Wood & Co. Jej dcérske firmy pôsobia v Českej republike, Dánsku a Číne.