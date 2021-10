Prezidentka sa v regiónoch stretáva s nedostatkom opatrovateliek

Nitra 27. októbra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa bude snažiť urýchliť zmeny, ktoré by mali smerovať k zmene pracovných podmienok pre opatrovateľov a opatrovateľky. Ako povedala v stredu počas návštevy Seniorcentra Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, súčasné ohodnotenie práce opatrovateľov im nedokáže zabezpečiť dôstojný život, preto pracuje 25.000 slovenských opatrovateliek v zahraničí.



Prezidentka sa podľa vlastných slov počas návštev pobytových zariadení pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším stretáva na celom Slovensku s rovnakým problémom, nedostatkom opatrovateliek a opatrovateľov, ale aj nedostatkom lôžok v týchto zariadeniach. „Nitra je zaujímavá v tom, že ľudia nad 65 rokov tvoria až 21 percent populácie. Tieto čísla dosiahne Slovensko v roku 2030, čiže Nitra je predobrazom populačného vývoja v tomto smere,“ skonštatovala Čaputová.



Seniorcentrum Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre zastrešuje komplexné služby pre seniorov. „Mesto Nitra preferuje predovšetkým spôsob domácej starostlivosti o seniorov, terénnu sociálnu prácu, keď opatrovateľky chodia do domácností klientov,“ podotkla Čaputová. Zo strany seniorov ide o preferovaný spôsob starostlivosti, až 90 percent z nich chce zostať vo svojom domácom prostredí. „Potrebujeme zmeniť podmienky pre opatrovateľov, aby sme ich motivovali k návratu na Slovensko. Je to aj súčasťou plánu obnovy, hovorím o tom s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Nejaké zmeny sa budú diať postupne, budem tlačiť na to, aby sa diali čo najskôr,“ uzavrela prezidentka.