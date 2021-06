Prezidentka: Pre ľudí v núdzi sa v Lučenci vyzbieralo 38 ton potravín

Na snímke prezidentka Zuzana Čaputová (vpravo) počas výjazdu v Rimavskej Sobote 1. júna 2021. Foto: TASR – Lukáš Mužla

Lučenec 2. júna (TASR) – Pre ľudí trpiacich hladom a nedostatkom potravín sa do výdajného miesta Potravinovej banky Slovenska v Lučenci podarilo presmerovať 38 ton potravín. Počas návštevy krízového centra občianskeho združenia Za dôstojný život to v stredu povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá o programe druhého dňa svojho regionálneho výjazdu informovala aj na sociálnej sieti.Prezidentka v Lučenci iniciovala stretnutie s potravinovou bankou a výrobcami potravín v regióne, na ktorom sa spoločne dohodli na zintentívnení pomoci ľuďom najohrozenejších nedostatkom potravín a hladom. „“ povedala Čaputová.Hlava štátu sa stretla aj s primátorkou Lučenca Alexandrou Pivkovou, s ktorou hovorila o vývoji sociálnej situácie a zamestnanosti v regióne. Navštívila tiež miestnu strednú zdravotnícku školu, ale i fitnescentrum, kde sa zaujímala o to, aký typ pomoci by tomuto sektoru pomohol po náročnom období spôsobenom pandémiou nového koronavírusu.Prezidentka v stredu navštívila i sociálny podnik Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v Rovňanoch v okrese Poltár, ktorého ovocný sad slúžil 50 rokov ako šľachtiteľská a genetická stanica. BBSK v sade v uplynulých rokoch vysadil 500 nových stromov, v minulom roku odštartoval pestovanie cesnaku a v tomto roku pridal i 700 sadeníc malín, levanduľu a včelíny.“ ocenila Čaputová.V utorok (1. 6.) navštívila prezidentka i Rimavskú Sobotu, kde sa sa osobne stretla s opatrovateľkami a upozornila na potrebu nového zákona o dlhodobej starostlivosti o seniorov, ktorý by umožnil lepšie pracovné podmienky pre túto profesiu. „“ uviedla Čaputová.V Jelšave hlava štátu počas prvého dňa regionálneho výjazdu absolvovala prehliadku Slovenských magnezitových závodov a pripomenula, že podľa platnej slovenskej legislatívy nezískavajú samosprávy z poplatkov z ťažby žiadne financie. Ako dodala, verí, že sa podarí prehodnotiť environmentálne spravodlivejšie riešenie a časť poplatkov bude v budúcnosti plynúť do miest a obcí, kde sa ťažba realizuje.