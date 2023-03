Prezidentka: SR držia nad vodou skvelí a odhodlaní ľudia v regiónoch

Hurbanovo 1. marca (TASR) - Energetická kríza, ale aj problémy s dopravnou infraštruktúrou i zdražovaním tovarov sú ťažkosti, s ktorými v súčasnosti zápasia samosprávy na Slovensku. Skonštatovala to prezidentka Zuzana Čaputová po stretnutí s primátormi a starostami na juhu Nitrianskeho kraja.



Podľa jej slov ide o všeobecne známe problémy, ktorým sa však nevenuje dostatočná pozornosť. "Sú to výzvy, o ktorých som hovorila s každým jedným premiérom, s ktorým som mala možnosť spolupracovať. Ale stále akoby neprišiel čas na to, aby sa tieto témy pohli dopredu, a myslím, že ten čas je už naozaj najvyšší. Témy ako zdravotníctvo či dopravná infraštruktúra sú v tejto časti Slovenska limitujúce, pokiaľ ide o rozvoj regiónu, turistického ruchu alebo podnikateľského sektora," uviedla prezidentka.



V rámci výjazdu navštívila aj SOS Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, ktoré poskytuje starostlivosť ľuďom s poruchami autistického spektra. "Je to jedno z mála zariadení na Slovensku, ktoré sa stará o takýchto klientov. Samozrejme, že ich potrebujeme viac, pretože súčasné kapacity nestačia. Predmetom nášho rozhovoru bol aj fakt, že na Slovensku chýbajú detskí psychiatri a detskí psychológovia, čo úzko súvisí s diagnostikou a starostlivosťou o takýchto klientov," povedala Čaputová po návšteve zariadenia.



Počas návštevy južného Slovenska absolvovala prezidentka aj stretnutie s osobnosťami regiónu z rôznych sektorov. "Ten dojem je rovnaký ako z ostatných výjazdov. Naozaj na Slovensku žijú talentovaní a odhodlaní ľudia, ktorí robia skvelú prácu práve dole v regiónoch, a myslím, že práve toto drží Slovensko nad vodou, takže im touto cestou ďakujem," zdôraznila.



Čaputová počas výjazdu navštívila aj podnik Osram, ktorý je jedným z najväčších zamestnávateľov v novozámockom regióne. Ocenila, že sa okrem samotnej výroby venuje aj výskumu a spolupráci s vysokými a strednými školami. "Veľmi milá a zaujímavá bola diskusia so študentmi Gymnázia Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch. Škola sa zameriava na demokraciu a podporu európskych hodnôt. Jej študenti mali veľa zaujímavých otázok a som vďačná za milé stretnutie s týmito mladými ľuďmi," dodal prezidentka.