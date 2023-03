Prezidentka v Košiciah podporila projekt využitia geotermálnej energie

Košice 27. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok stretla s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a starostami okolitých obcí. Ako mesto Košice informuje na svojej webovej stránke, jednou z hlavných tém bol aktuálny stav príprav projektu využitia geotermálnej energie.



Využívanie geotermálnej energie z Ďurkova, Svinice, Bidoviec, Olšovan a okolitých obcí pre vykurovanie Košíc by sa malo stať realitou v roku 2026. Magistrát pripomenul, že Čaputová vyslovila podporu tomuto projektu už pri svojej predchádzajúcej návšteve Košíc v máji minulého roka. "Pani prezidentka tento projekt veľmi dobre pozná, podporuje ho a lobuje za to, aby sme naň mohli získať európske peniaze vrátane štatútu významnej investície. Informovali sme ju, že platia všetky prezentované termíny," skonštatoval primátor.



Témou stretnutia bola aj príprava územia, na ktorom by v najbližších rokoch mal vyrásť nový závod automobilky Volvo. "Hlava štátu vyzdvihla, že sa neďaleko Košíc budú vyrábať výlučne elektromobily, čo považuje za veľmi perspektívne a ekologicky zodpovedné," uvádza magistrát. Podľa neho prezidentku mimoriadne zaujal aj projekt dažďovej záhrady a zelenej strechy na budove magistrátu mesta, kde by mali už onedlho pribudnúť aj včelie úle. Vedenie mesta jej tiež odprezentovalo Nové mestské centrum Hornád, ktoré má byť uhlíkovo neutrálne. "Pri jeho realizácii nám vyjadrila svoju plnú podporu," dodáva mesto.



V rámci stretnutia hovorili aj o ťažkostiach, ktoré samosprávam spôsobili rôzne legislatívne zmeny v uplynulých mesiacoch. Prezidentku informovali, že ich prijatím prišlo mesto Košice za uplynulé tri roky takmer o 200 miliónov eur. "Dozvedeli sme sa, že pani prezidentka pozorne sleduje nielen aktuálne dianie v parlamente, ale vníma aj viaceré už predtým schválené zákony, ktoré neboli konzultované so samosprávami a spôsobujú im veľké problémy. Prisľúbila nám, že ak bude podpisovať zákony týkajúce sa samospráv, tak tie bude konzultovať s ich predstaviteľmi a ďalšími odborníkmi," uviedol Polaček.



Prezidentka po roku opäť týždeň úraduje z regionálneho pracoviska prezidentskej kancelárie v Košiciach. V pondelkovom programe mala okrem rokovania s predstaviteľmi samosprávy z Košíc a okolia na programe aj hodnotiacu konferenciu zahraničnej a európskej politiky SR, návštevu Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb či Detskej fakultnej nemocnice.