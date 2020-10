Prezidentka v pondelok navštívi Univerzitnú nemocnicu v Martine

Bratislava 18. októbra (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 19. októbra navštívi v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou Univerzitnú nemocnicu v Martine. Tá v súčasnosti patrí medzi najvyťaženejšie nemocnice na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Hlava štátu sa bude zaujímať najmä o to, ako tamojší lekári a zdravotnícky personál zvládajú nápor nových pacientov nakazených novým koronavírusom, ale aj o to, ako kríza ovplyvnila chod nemocnice. Tiež sa bude chcieť dozvedieť, či sú personálne kapacity nemocnice dostačujúce aj na ďalšie zvládanie krízovej situácie a na prípadné celoplošné testovanie.



Prezidentka sa stretne s vedením nemocnice a limitovaným počtom zdravotníkov a jej návšteva sa uskutoční pri striktnom dodržaní všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení.