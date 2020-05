Prezidentka v Trnave poďakovala dobrovoľníkom a zdravotnému personálu

Trnava 15. mája (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas návštevy vo Fakultnej nemocnici v Trnave vyzdvihla prácu lekárov, sestier, dobrovoľníkov a celého zdravotného personálu v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, ktorí s pandémiou bojovali v prvej línii.



"Náš život našťastie už o trochu viac pripomína ten pred pandémiou. Aj keď k úplnému víťazstvu nad vírusom je ešte dlhá cesta, už teraz je jasné, že bez obrovského nasadenia množstva ľudí by sme to nedokázali zvládnuť tak úspešne," uviedla Čaputová.







Ako doplnila, treba vyzdvihnúť viacero profesií, ktoré boli kľúčové a ktoré museli nabrať odvahu a riskovali ohrozenie vlastného zdravia. "Ide o profesie, ktoré nie sú možno ani platovo docenené a nemajú ani taký silný spoločenský status. Mali by sme si uvedomiť, akú kľúčovú úlohu zohrali práve v tejto epidemiologickej situácii," ozrejmila Čaputová.



Prezidentka vyzdvihla, že na Slovensku sa prijali včas veľmi striktné opatrenia. "Obyvatelia Slovenska sa správali zodpovedne, čo bolo kľúčová súčasť celého úspechu. Stali sme sa krajinou, ktorá sa symbolicky spája s nosením rúšok, či už ide o najvyšších štátnych činiteľov, alebo bežných ľudí," doplnila prezidentka.