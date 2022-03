Prezidentom Klubu vojenských výsadkárov SR sa stal Pavel Švelka

Žilina 1. marca (TASR) – Novým prezidentom Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky (KVV SR) sa stal Pavel Švelka. Na sneme klubu v Žiline ho v nedeľu (27. 2.) zvolili na obdobie do roku 2024. TASR o tom informovala Soňa Vanovčanová z KVV SR.



Zvolenie do pozície prezidenta klubu považuje Švelka za prejav dôvery a zároveň výzvu na pokračovanie v rozvoji tradícií, ktorých základ položili jeho predchodcovia a zakladatelia klubu. "Bol by som rád, keby sa nám spoločne podarilo vytvoriť podmienky pre spájanie profesionálov a priaznivcov špeciálnych síl. Byť akýmsi mostom medzi verejnosťou, Ozbrojenými silami (OS) SR a samosprávou," uviedol po zvolení.



Po dvoch volebných obdobiach ukončil pôsobenie na poste prezidenta klubu Viktor Puchoň. "Po štyroch rokoch pôsobenia vo funkcii prezidenta klubu odovzdávam štafetu vedenia mladšej generácii a želám im veľa úspechov v nasledujúcom období," dodal.



KVV SR prechádza podľa novozvoleného tajomníka Vladimíra Vaňu nielen programovou transformáciou, ale aj generačnou výmenou. "Snažíme sa o omladenie členskej základne. Prichádzajú medzi nás čerství vojaci v zálohe, ktorí nechcú stratiť kontakt s prostredím, s bývalými kolegami a priateľmi. Takisto sú medzi nami aj aktívni členovia OS SR. Musíme sa prispôsobiť dobe. Výsadkár dnes už nie je len ´výsadkár´. Dnes je to príslušník špeciálnych síl, a to je omnoho širší pojem," podotkol Vaňa.