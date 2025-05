Prezidentský palác otvorí 9. júna svoje brány pre darcov krvi

Bratislava 24. mája (TASR) - Prezidentský palác opäť otvorí svoje brány pre darcov krvi. Prezidentská kvapka krvi sa tento rok uskutoční 9. júna v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Kancelária prezidenta (KP) SR o tom informovala na sociálnej sieti.



„Práve v období pred letnou sezónou zdravotnícke zariadenia pravidelne vykazujú nedostatok tejto vzácnej tekutiny. Preto do Prezidentského paláca bude môcť prísť darovať krv aj 100 registrovaných darcov, pričom odbery sa uskutočnia od 8.00 h do 13.00 h,“ priblížila KP SR.



Záujemcovia sa podľa prezidentskej kancelárie musia vopred registrovať prostredníctvom odberného pracoviska Národnej transfúznej služby v bratislavskom Ružinove na telefónnom čísle 0911 326 011 v čase od 7.00 do 14.00 h.



„Už od roku 2020 sa darovanie krvi v Prezidentskom paláci stalo tradíciou, ktorá pokračuje aj počas funkčného obdobia prezidenta SR Petra Pellegriniho,“ tvrdí KP SR. Pripomína, že na transfúznu odberovú službu sa palác zmenil v decembri minulého roka počas Vianočnej kvapky krvi. Zamestnanci prezidentskej kancelárie a príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR vtedy darovali približne 11 litrov krvi, ktorá pomohla 72 pacientom.