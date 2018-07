Prezidentský vlak si cez víkend pozrelo 2400 ľudí, mieri do Lučenca

Tento projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky. Ide o súpravu, ktorej jednotlivé vozne boli vyrobené pre potreby bývalých československých prezidentov.

Zvolen 8. júla (TASR) – Jedinečnú príležitosť pozrieť si historický Prezidentský vlak na železničnej stanici vo Zvolene, v ktorom sa kedysi viezli československí prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, ale i Alexander Dubček, či niekdajší nasledovník trónu František Ferdinand d'Este, využilo počas tohto víkendu okolo 2400 záujemcov. Pre TASR to v nedeľu za organizátorov konštatoval Michal Novotný. Vlak v pondelok (9.7.) zavíta do Lučenca, potom do Žiliny a svoju púť na slovenskom území ukončí 12. a 13. júla v Košiciach.



Tento projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky. Ide o súpravu, ktorej jednotlivé vozne boli vyrobené pre potreby bývalých československých prezidentov.



"Je zostavený z historických parných rušňov zo Slovenskej a Českej republiky a zo salónnych vozňov, ktoré využívali v minulosti prezidenti," konštatoval riaditeľ Železničného múzea SR Michal Tunega. Súpravu vedie zrekonštruovaný parný rušeň Zelený Anton, ktorého obnova stála približne 50.000 eur.



Podľa riaditeľa Národního technického muzea v Prahe Karla Ksandra je zaujímavé sledovať architektúru interiérov, ktorá sa nesie v bruselskom štýle, ale i v duchu viedenskej secesie, či prvorepublikového novobaroka.



Ako tvrdí, jedným zo zaujímavých vozňov je salónny z roku 1968, ktorý vyrobili pre Svobodu.



"Tento vozeň však ako prvý použil Alexander Dubček na prelome júla a augusta v roku 1968, keď navštívil Čiernu nad Tisou, kde sa konalo potupné rokovanie československej delegácie s delegáciou Sovietskeho zväzu. V tomto voze Dubček prespával," priblížil Ksandr.



Projekt organizuje Národní technické muzeum Praha v spolupráci s Českými dráhami, Železnicami SR a občianskym združením Spolok Výhrevne Vrútky.