PREZRADILA ICH RÝCHLOSŤ: Obvinili ich za drogy

Kriváň 30. januára (TASR) - Polícia obvinila v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou troch mužov. Hliadka u nich našla pervitín, keď ich v utorok (28. 1.) zastavila pre prekročenie povolenej rýchlosti na rýchlostnej ceste R2 v smere do obce Kriváň. TASR o tom vo štvrtok informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



"Vyšetrovateľ vo Zvolene obvinil zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou 41-ročného Petra z okresu Poltár a zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky obvinil 36- a 20-ročného muža z Lučenca," uviedla hovorkyňa. Vyšetrovateľ spracoval na všetkých obvinených podnet na ich vzatie do väzby.



Ako priblížila hovorkyňa, obvinený Peter si od nestotožnených osôb zadovažoval rôzne množstvá pervitínu na účel vlastnej spotreby aj ich ďalšej distribúcie. Hliadka ho zastavila, keď prevážal pervitín z Lučenca do obce Vígľaš-Pstruša spolu s obvinenými spolujazdcami. "Po zastavení všetci traja z auta vystúpili a vrecká s pervitínom z auta vyhodili, jeden až za protihlukovú stenu," poznamenala hovorkyňa. Predbežná expertíza podľa polície potvrdila, že išlo takmer o 40 gramov pervitínu.