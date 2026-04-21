Pri Belianskom rybníku pribudli kontajnerové toalety
Novovybudované zariadenie podľa mesta predstavuje dôležitý prvok základnej infraštruktúry v lokalite Belianskeho rybníka, ktorá patrí medzi najvyhľadávanejšie miesta oddychu a rekreácie v regióne.
Autor TASR
Spišská Belá 21. apríla (TASR) - Pri Belianskom rybníku neďaleko Spišskej Belej pribudli nové kontajnerové toalety. Zázemie vybudovali v rámci projektu „Dobudovanie súvisiacej infraštruktúry k cyklotrasám v regióne Belianskych Tatier“. Jeho cieľom je zvýšenie atraktivity územia v oblasti cestovného ruchu a skvalitnenie služieb pre miestnych obyvateľov a návštevníkov. Radnica o tom informovala na webovej stránke.
Mesto na projekt získalo dotáciu viac ako 40.000 eur z programu „Podpora najmenej rozvinutých okresov“ rezortu investícií. „Hlavným cieľom projektu je dlhodobo podporovať rozvoj cestovného ruchu a vytvárať vhodné podmienky pre aktívny oddych v prírodnom prostredí. Nevyhnutnou súčasťou investície bola taktiež súvisiaca technická infraštruktúra - vodovodná a elektrická prípojka, prístupový chodník a žumpa, ktorá zabezpečuje riadne a ekologické fungovanie zariadenia,“ uviedla samospráva.
Novovybudované zariadenie podľa mesta predstavuje dôležitý prvok základnej infraštruktúry v lokalite Belianskeho rybníka, ktorá patrí medzi najvyhľadávanejšie miesta oddychu a rekreácie v regióne. Územie je intenzívne využívané najmä cyklistami, turistami a rodinami s deťmi, pričom práve doplnenie hygienického zázemia prispieva k vyššiemu komfortu a kvalite pobytu návštevníkov. „Otvorenie predstavuje zavŕšenie realizácie tejto časti projektu zameranej na doplnenie a modernizáciu infraštruktúry popri existujúcich cyklotrasách v regióne Belianskych Tatier,“ uzavrela radnica.
Mesto na projekt získalo dotáciu viac ako 40.000 eur z programu „Podpora najmenej rozvinutých okresov“ rezortu investícií. „Hlavným cieľom projektu je dlhodobo podporovať rozvoj cestovného ruchu a vytvárať vhodné podmienky pre aktívny oddych v prírodnom prostredí. Nevyhnutnou súčasťou investície bola taktiež súvisiaca technická infraštruktúra - vodovodná a elektrická prípojka, prístupový chodník a žumpa, ktorá zabezpečuje riadne a ekologické fungovanie zariadenia,“ uviedla samospráva.
Novovybudované zariadenie podľa mesta predstavuje dôležitý prvok základnej infraštruktúry v lokalite Belianskeho rybníka, ktorá patrí medzi najvyhľadávanejšie miesta oddychu a rekreácie v regióne. Územie je intenzívne využívané najmä cyklistami, turistami a rodinami s deťmi, pričom práve doplnenie hygienického zázemia prispieva k vyššiemu komfortu a kvalite pobytu návštevníkov. „Otvorenie predstavuje zavŕšenie realizácie tejto časti projektu zameranej na doplnenie a modernizáciu infraštruktúry popri existujúcich cyklotrasách v regióne Belianskych Tatier,“ uzavrela radnica.