Pri Bidovciach sa prevrátil kamión, vodič nafúkal
Polícia pripomína, že následky alkoholu za volantom môžu byť fatálne.
Autor TASR
Košice 26. marca (TASR) - Na konci diaľnice D1 pri kruhovom objazde v smere na Bidovce v okrese Košice-okolie sa v noci zo stredy (25. 3.) na štvrtok prevrátilo nákladné vozidlo. Niekoľkotonový kamión skončilo mimo vozovky. Jeho vodič z Poľska mal v dychu 2,35 promile alkoholu. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Tentokrát sa to skončilo ‚len‘ prevráteným vozidlom a jednorazovým ošetrením vodiča. Okolnosti nehody sú v ďalšom šetrení, vec si prevzal vyšetrovateľ,“ uvádza.
Polícia pripomína, že následky alkoholu za volantom môžu byť fatálne.
„Tentokrát sa to skončilo ‚len‘ prevráteným vozidlom a jednorazovým ošetrením vodiča. Okolnosti nehody sú v ďalšom šetrení, vec si prevzal vyšetrovateľ,“ uvádza.
Polícia pripomína, že následky alkoholu za volantom môžu byť fatálne.