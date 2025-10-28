Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri Bidovciach sa prevrátil kamión, z návesu sa vysypala sója na cestu

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Časť vysypaného nákladu hasiči presunuli, aby bol prejazd možný s obmedzením.

Autor TASR
Bidovce 28. októbra (TASR) - Pri obci Bidovce v okrese Košice-okolie sa na kruhovom objazde prevrátilo nákladné vozidlo. Z návesu sa vysypala sója priamo na cestu. Ako informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, vodičov žiadajú o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Zranený vodič bol po príchode hasičov už v opatere záchranárov.

Časť vysypaného nákladu hasiči presunuli, aby bol prejazd možný s obmedzením. „Na mieste zasahuje aj hasičský bager, ktorý po príchode náhradného kamióna naloží vysypanú sóju z vozovky,“ uviedol HaZZ.

Príslušníci HaZZ vymedzili miesto nehody, posypali uniknuté prevádzkové kvapaliny, zamedzili úniku nafty z nádrže a vykonali protipožiarne opatrenia na vozidle.

