Pri Bielom Potoku monitorujú most v havarijnom stave

Ružomberok 5. decembra (TASR) - Pri obci Biely Potok (okres Ružomberok) monitorujú most v havarijnom stave. Monitorovací systém by mal zabezpečiť online prenos dát, sledovať technický stav nosnej konštrukcie a zabrániť tak haváriám. Informoval o tom profesor Martin Moravčík zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.



Konštrukcia mosta sa podľa Moravčíka radí k jednej z najrizikovejších. "Sú to predpäté nosníky zo šesťdesiatych rokov, ktoré vykazujú známky veľkých porúch. Je to rovnaký typ mosta ako na Orave v Podbieli a v Trstenej, kde v roku 2020 došlo k náhlemu kolapsu mosta," uviedol.



Most na ceste I/59 je v stavebno-technickom stave sedem, čo znamená v havarijnom stave. "Predpokladáme, že s rekonštrukciou sa začne v jarnom období roku 2025. Lehota výstavby je stanovená na sedem mesiacov a doprava bude vedená po dočasnom premostení. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená približne na dva milióny eur, konečná cena bude výsledkom procesu verejného obstarávania," uviedla hovorkyňa pre médiá Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová.



Moravčík podotkol, že završujú vývoj meracieho systému, ktorý je vyvíjaný pre správcov mostov, či už cestných alebo železničných, ako sú SSC alebo Národná diaľničná spoločnosť.



Systém bude fungovať ako online policajt na moste, ktorý bude sledovať, čo sa s nosnou konštrukciou deje. Bude posielať signály správcovi, ktorý bude mať určitý semaforový systém, podľa ktorého sa bude vedieť zariadiť, čo sa má diať. "Keď uvidíme, že hodnoty sa zvyšujú, bude treba zakročiť a urobiť opatrenia, aby sa tadiaľto nejazdilo," doplnil.