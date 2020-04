Pri bojnickej nemocnici zriadili odberové miesto

Bojnice 15. apríla (TASR) - Pacienti s podozrením na nový koronavírus sa môžu dať otestovať aj pred Nemocnicou s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Mobilné odberové miesto tam nemocnica zriadila v stredu v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza, ráno ho už navštívili prví pacienti.



"Pacienti, ktorí potrebujú stery, tak nemusia čakať na sanitky, ktoré chodia po regióne. Je to rýchlejšie a podľa môjho názoru sa zvýši aj testovanosť pacientov," povedal námestník liečebno-preventívnej starostlivosti NsP Prievidza Milan Henčel.



V mobilnej odberovej jednotke podľa neho zatiaľ zabezpečia zdravotníci odbery 15 až 20 pacientom denne, ktorí sú objednaní na konkrétny čas, aby sa neprenášala možná infekcia. "Koordinujú to obvodní lekári a RÚVZ. Predpokladáme, že bude fungovať od 8.00 do 12.00 h, v prípade nárastu požiadaviek sme schopní odbery aj predĺžiť," doplnil.



Bojnická nemocnica má aktuálne dostatok testov. "Dohodli sme sa s RÚVZ v Trenčíne, že koľko testov dovezieme tam, toľko si ich odvezieme naspäť," dodal Henčel.



Testovanie v odberovej jednotke zabezpečujú dobrovoľníci, medici a zamestnanci nemocnice a to pacientom, ktorí majú indikáciu na nový koronavírus. Mobilnú odberovú jednotku, ako i stacionárne odberové miesto pred nemocnicou koordinuje RÚVZ Prievidza. "Aktívne vyhľadávame ľudí, zisťujeme zdravotný stav ľudí, ktorí sú v karanténe. Sme úspešní v dohľadávaní, lebo sa nám podarilo zistiť viac ľudí, ktorí boli aj pozitívni. Zatiaľ sa nám nestalo, že by ľudia nechceli spolupracovať, sú radi, keď môžu byť vyšetrení," priblížila regionálna hygienička Zuzana Tornócziová.



Ďalšie odberové miesto podľa nej pripravuje sieť laboratórií pred Uniklinikou v Prievidzi, pričom určené bude aj pre ľudí, ktorí sa budú chcieť dať vyšetriť na vlastnú žiadosť.