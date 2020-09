NEPREŽIL TO: Pri Brankovskom vodopáde zomrel 63-ročný Slovák

Ružomberok 17. septembra (TASR) – Pri Brankovskom vodopáde v Nízkych Tatrách prišiel vo štvrtok o život 63-ročný Slovák. Zachrániť sa ho pokúšali horskí záchranári i rýchla lekárska pomoc (RLP), no neúspešne. Horskí záchranári o tom informujú na sociálnej sieti.



Záchranári prijali dopoludnia oznámenie, že pri vodopáde prebieha laická resuscitácia Slováka. Na miesto vyrazili traja profesionálni a jeden dobrovoľný horský záchranár z oblastného strediska Veľká Fatra, posádka RLP aj leteckí záchranári. Po príchode do oblasti odviezli horskí záchranári za pomoci terénneho vozidla posádku RLP bližšie k miestu udalosti, odkiaľ záchranné zložky pokračovali pozemne. "Po príchode k pacientovi spoločne pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii a medikamentóznej liečbe, žiaľ, napriek veľkej snahe sa nepodarilo muža zachrániť," uvádzajú na sociálnej sieti.



Vrtuľník sa zo vzduchu vrátil na základňu a do oblasti privolali príslušníkov polície, ktorí udalosť zdokumentovali. Horskí záchranári následne telesné pozostatky nebohého muža pozemne a za pomoci lanovej techniky transportovali na cyklochodník, kde ich odovzdali obhliadajúcemu lekárovi.