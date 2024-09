Pri Bratislave spustili novú elektrickú stanicu

Západoslovenská distribučná (ZSD) spustila do prevádzky novú elektrickú stanicu Mierovo pri Bratislave, ktorá by mala okrem iného pomôcť so začlenením výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy a s flexibilnejším pripájaním nových odberateľov. V súvislosti s týmto projektom investovala firma viac ako 20 miliónov eur s mierou spolufinancovania Európskej únie (EÚ) vo výške 35 %. Informovala o tom v utorok ZSD.



"Región západného Slovenska a Bratislavy sa rozvíja a my na tento rozvoj reagujeme. Citlivo vnímame požiadavky našich zákazníkov na pripájanie nových odberných miest a taktiež ich očakávania súvisiace so zlepšovaním kvalitatívnych parametrov distribúcie elektriny. Množstvo v súčasnosti budovaných nehnuteľností využíva elektrické vykurovanie, čo kladie významné nároky na distribúciu elektriny v tomto regióne. Vnímame aj rastúce požiadavky súvisiace s elektromobilitou a potrebou rozširovania nabíjacej infraštruktúry," uviedol výkonný riaditeľ ZSD Radoslav Haluška.



Spustením stanice do prevádzky by malo dôjsť k zníženiu zaťaženia existujúcich elektrických staníc v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede a k vylepšeniu napäťových pomerov v distribučnej sústave 22 kilovoltov (kV) v tejto oblasti. Úpravy 22 kV siete by mali umožniť znížiť dosahy prípadných porúch a tiež počet zasiahnutých odberných miest.



Mierovo bude slúžiť ako transformačná stanica 110/22 kV pre potreby Západoslovenskej distribučnej. Stanica je navrhnutá ako nový typ rozvodne, ktorá sa dá v budúcnosti rozšíriť. Okrem toho je vybavená riadiacim a informačným systémom, ktorý umožňuje diaľkovú obsluhu bez potreby sústavnej prítomnosti zamestnancov, priblížila spoločnosť.



Elektrická stanica Mierovo je vybudovaná v rámci projektu spoločného záujmu EÚ s názvom Danube Ingrid. Projekt má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu a je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) a ZSD a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON.