ELEKTRIČKA ZRAZILA CHODCA: Museli ho hospitalizovať

Bratislava 20. apríla (TASR) - V Bratislave na Račianskej ulici pri Mladej garde smerom do Rače sa vo štvrtok popoludní stala nehoda električky so 68-ročným chodcom. Pre TASR to potvrdili z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby i bratislavskej krajskej polície.



Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková pre TASR potvrdila, že nehoda sa stala v blízkosti zastávky mestskej hromadnej dopravy Mladá Garda. "Došlo tu k zrážke električky so 68-ročným chodcom. Chodec v dôsledku nárazu utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc," doplnila bratislavská krajská hovorkyňa. Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia.



Zelená vlna RTVS informuje, že v tomto úseku sa vodiči smerom von z mesta zdržia. Vodiči v kolóne stratia zhruba 15 minút.