V Čiernovodskom jazere pri Senci sa našlo opustené auto
Presné okolnosti a príčiny, za akých sa vozidlo do vody dostalo, preverujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - V sobotu ráno pri brehu Čiernovodského jazera v okrese Senec našli auto, ktorého predná časť bola ponorená vo vode. V čase nálezu sa v aute nikto nenachádzal. O nájdení vozidla polícia informovala jeho majiteľa. Pri udalosti nedošlo k zraneniu osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Dnes krátko pred 9.00 h sme na bezplatnom telefónnom čísle 158 prijali oznámenie o náleze vozidla v jazere ´Guláška´ v okrese Senec. Presné okolnosti a príčiny, za akých sa vozidlo do vody dostalo, preverujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci,“ ozrejmila Bartošová.
